‘Toptransfer lonkt voor St. Juste met belangstelling uit Premier League’

Woensdag, 6 april 2022 om 14:28 • Chris Meijer

Jeremiah St. Juste heeft zich behoorlijk in de kijker gespeeld bij FSV Mainz 05. BILD meldt dat zich met Leicester City en West Ham United nu ook twee gegadigden vanuit de Premier League hebben gemeld voor de 25-jarige verdediger. Eerder werden Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund al genoemd als clubs met belangstelling voor St. Juste en het tweetal uit de Bundesliga blijkt nog altijd in de markt.

Borussia Dortmund ondernam afgelopen zomer al een concrete poging om St. Juste los te weken bij Mainz, dat toen nog een vraagprijs van vijftien tot twintig miljoen euro hanteerde. Van een transfer kwam het echter niet, ondanks dat ook VfL Wolfsburg, Lazio, Club Brugge en Spartak Moskou tot de gegadigden zouden hebben gehoord én St. Juste en Mainz een afspraak hadden dat hij na twee seizoenen bij een passend bod mocht vertrekken.

Ondanks dat directeur Christian Heidel liet weten dat die belofte niet verbroken zou worden, was St. Juste na het verstrijken van de transferwindow nog speler van Mainz. Ondanks dat St. Juste nog geen al te gelukkig seizoen kent - een schouderblessure houdt hem al twee lange periodes aan de kant, waardoor hij in deze voetbaljaargang pas acht wedstrijden speelde - bestaat er nog altijd de nodige belangstelling. Volgens BILD zijn Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund nog steeds geïnteresseerd.

Met Leicester City en West Ham United hebben nu ook twee Engelse clubs St. Juste in het vizier. Komende zomer lijkt hoe dan ook het beste moment voor Mainz om hem te verkopen, aangezien hij bij de huidige nummer tien van de Bundesliga nog tot medio 2023 vastligt en dus volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht dreigt te komen. St. Juste - opgeleid door sc Heerenveen - speelde sinds hij in 2019 voor acht miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord 69 wedstrijden voor Mainz.