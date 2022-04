‘16’: Cercle Brugge brengt schitterend eerbetoon aan overleden doelman

Zondag, 3 april 2022 om 19:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:21

Cercle Brugge heeft zondag op prachtige wijze afscheid genomen van de overleden Miguel Van Damme. De doelman verloor in de nacht van maandag op dinsdag op 28-jarige leeftijd de strijd tegen leukemie. Voorafgaand aan het duel met AA Gent (2-2) vormden jeugdspelers van Cercle gezamenlijk het getal zestien in de middencirkel, als symbool voor Van Dammes rugnummer bij de club. Ook tijdens de wedstrijd zelf werd meermaals duidelijk dat het duel in het teken van de sluitpost stond.

Tijdens de actie van de jeugdspelers van Cercle waren beelden van Van Damme te zien op de wedstrijdschermen, begeleid door muziek die was uitgekozen door zijn familie. De spelers van het eerste elftal van Cercle legden een enorm doek op de middenstip, om vervolgens met de staf, de spelers van tegenstander Gent en Kyana (de weduwe van Van Damme) daaromheen plaats te nemen. Er volgde een minuut stilte, waarop er luid applaus losbarstte in het Jan Breydelstadion. Nadat de spelers van Cercle een eigen, kleinere kring vormden, vloog captain Charles Vanhoutte Kyana in de armen.

Après 5 ans de combat contre la leucémie, Miguel Van Damme, gardien du Cercle Brugge, nous a quitté à l’âge de 28 ans ?? Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et coéquipiers ?????? ??@ElevenSportsBEf pic.twitter.com/Sd6lx1GOU1 — TortiFoot (@TortiFoot) March 29, 2022

Het nummer zestien bleef ook tijdens de wedstrijd centraal staan. In de zestiende minuut werd het spel stilgelegd, waarop er wederom applaus volgde. De aanhang van Cercle liet precies zestien witte ballonnen op voor zijn overleden doelman. Op dat moment was er al twee keer gescoord in Brugge. Ex-Keuken Kampioen Divisie-speler Tarik Tissoudali had Gent al in de derde minuut aan de leiding gebracht; Thibo Somers trok de stand binnen een oogwenk echter weer gelijk. Uitblinker Tissoudali speelde ook bij de tweede Gentse treffer een hoofdrol: de Marokkaans international - die zijn land afgelopen dinsdag naar het WK schoot - was na een halfuur spelen aangever voor Laurent Depoitre. Bijna een uur lang werd er vervolgens niet gescoord, tot Somers met zijn tweede doelpunt de 2-2 eindstand op het scorebord zette.

De overleden Van Damme werd op negentienjarige leeftijd door Cercle Brugge opgepikt bij KSK Maldegem. Hij stroomde in het seizoen 2013/14 door naar het eerste elftal, maakte in april 2014 zijn debuut in het betaald voetbal en groeide na twee jaar bankzitter te zijn geweest uit tot eerste doelman van Cercle Brugge. Na zijn eerste volledige seizoen onder de lat bij Cercle Brugge sloeg het noodlot toe: bij testen in de voorbereiding op het seizoen 2016/17 werd leukemie geconstateerd. Van Damme wist te herstellen en stond tussen 2018 en 2019 nog vijf keer onder de lat bij Cercle Brugge.

De leukemie keerde terug, waardoor hij naar nu blijkt zijn laatste wedstrijd voor Cercle Brugge in mei 2019 speelde. Van Damme kreeg vorige zomer te horen dat hij uitbehandeld was, net twee dagen nadat duidelijk was geworden dat hij voor de eerste keer vader zou worden. Hij maakte in mei nog de geboorte van zijn dochter Camille mee.