De opvolger voor Clasie of Midtsjø staat al klaar bij AZ: ‘Het kan snel gaan’

Donderdag, 31 maart 2022 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 16:31

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Zico Buurmeester, die als uitblinker van Jong AZ nadrukkelijk op de deur klopt bij het eerste elftal.

Door Chris Meijer

Zico Buurmeester laat even een korte stilte vallen tijdens het gesprek. Wat hij nog nodig denkt te hebben om de stap naar het eerste elftal van AZ te maken? “Ehm. Ik denk dat ik...”, antwoordt de negentienjarige middenvelder voorzichtig als hij de vraag even twee seconden door zijn hoofd heeft laten schieten, “in mijn fysiek en kracht nog moet groeien, dat is het allerbelangrijkste. Dat ik een meer volwassen lichaam moet krijgen. Dat leer je door minuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie, ja. Dat is het belangrijkste. En natuurlijk door uren te maken in het krachthonk. Misschien niet altijd leuk, maar dat hoort er wel bij. Het kan niet alleen maar leuk zijn. Ik denk niet dat het eerste nog ver weg is, het kan in het voetbal snel gaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gezien zijn huidige ontwikkeling in deze voetbaljaargang lijkt dat gevoel volledig te kloppen. Buurmeester - op elfjarige leeftijd opgepikt bij de amateurs van VV Zeevogels uit Egmond aan den Hoef - maakte vorig seizoen al de overstap vanuit de Onder 19 naar Jong AZ. Aanvankelijk moest hij het in het beloftenteam van de Alkmaarders nog voornamelijk stellen met invalbeurten. Door, zoals hij het zelf noemt, ‘kneiterhard’ te werken veroverde hij tegen het einde van het seizoen een basisplaats in Jong AZ en die stond hij voorlopig niet meer af. “Ik wist gewoon waar ik stond en wat er nodig was om basisspeler te worden in Jong AZ. Dat is nog niet eens het belangrijkste, want dat is uiteindelijk doorbreken in het eerste elftal. Dus dan wil je zo snel mogelijk basisspeler zijn in Jong AZ, zodat je hopelijk ook mag meetrainen bij het eerste. Je merkt nu gewoon dat wedstrijden makkelijker gaan, dat je meer kan brengen dan in het begin. Dat zie je aan de manier hoe je loopt, hoe snel en krachtig je bent in duels: je kan meer brengen en het volhouden, waardoor je ook een goal, assist of actie kan leveren.”

Dat is terug te zien: waar Buurmeester vorig seizoen één assist noteerde, heeft hij in deze voetbaljaargang al vijf doelpunten achter zijn naam staan. “Als je ziet dat ik gedeeld topscorer ben in Jong AZ, is dat als middenvelder wel goed”, reageert Buurmeester met een grijns. “Ik heb in het begin van het seizoen wat defensiever gespeeld en ben wat minder in aanvallend opzicht betrokken geweest. De laatste tijd sta ik wat meer naar voren en daardoor kan ik belangrijk zijn met doelpunten of assists. Tegenwoordig is dat belangrijk, inderdaad.” Maar, voegt hij direct toe: “Je moet het laten zien op het veld en als dat zich uit in doelpunten of assists, is dat mooi meegenomen. Maar uiteindelijk moet je gewoon presteren op het veld en leveren als middenvelder, dat is het belangrijkste. Daarna komen pas statistieken.”

Jong AZ viert een doelpunt van Buurmeester in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Hij was dit seizoen voorlopig goed voor vijf treffers.

“Ik vind dat het wel een goed seizoen is. Als ik puur naar mezelf kijk, zie ik dat ik stappen heb gemaakt. Vanaf het begin van het seizoen heb ik alles gespeeld, ik ben fysiek sterker geworden en groeiende in mijn spel.” Buurmeester omschrijft zichzelf als ‘een dynamische box-to-box-middenvelder, die graag de bal wil en het combinatiespel speelt’. Op die positie kan hij het nodige leren van trainer Maarten Martens, die in 2009 met AZ landskampioen werd. “Dat is fijn, hij kan me natuurlijk dingen vertellen die hij heeft meegemaakt. Daar leer je ook van. Hij heeft zelf op die positie gevoetbald, dus dan neem je dat ook eerder aan.” Martens liet zich recent in gesprek met NH Sport lovend uit over Buurmeester, maar waarschuwde tegelijkertijd dat zijn pupil soms nog ‘te makkelijk’ is en ‘het niet altijd komt aanwaaien’.

“Daar heb ik het met de trainer over gehad, het heeft een beetje met mentaliteit en gedrag te maken. Je moet altijd de allerbeste willen zijn, in een wedstrijd en tijdens een training. Altijd alles eruit halen. En de mensen om me heen moet ik daarin meetrekken. Ik ben daar met de trainers mee bezig”, zegt Buurmeester - overigens niet vernoemd naar de legendarische Braziliaanse oud-voetballer Zico (‘die vraag is me wel eens vaker gesteld’) - over die woorden van zijn trainer. Misschien wel mede door die lessen komt hij langzaam maar zeker steeds dichterbij het eerste elftal van AZ. Tijdens de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen tegen Heracles Almelo zat hij voor het eerst op de reservebank, waarna hij tijdens de voorbereiding op deze voetbaljaargang werd meegenomen op trainingskamp.

Inmiddels traint Buurmeester vast mee bij het eerste elftal en heeft hij zijn officiële debuut al gemaakt. Trainer Pascal Jansen bracht hem eerder dit seizoen in het competitieduel met Sparta Rotterdam enkele minuten voor het einde in het veld als invaller. “Als je de kans krijgt, moet je er staan. Nu was het vijf minuten, dus vrij kort. Maar de volgende keer kan het een helft zijn of een hele wedstrijd. Ik zit er al een tijdje bij, ik train al een klein halfjaar mee met die jongens. Daarin groei ik en je merkt dat het makkelijker gaat.” Had hij verwacht dit seizoen al zoveel kansen te krijgen bij het eerste van AZ? “Tja, verwacht. Als je het in Jong AZ goed doet, kun je meetrainen en aansluiten bij het eerste. Dus het hangt ervan af hoe je het doet. Of ik het verwacht had, weet ik niet. Maar doordat ik het goed doe, verdien ik het om er nu bij te zitten.”

Buurmeester vervangt Fredrik Midtsjø en maakt zijn officiële debuut in het eerste van AZ, tijdens de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Dat Buurmeester heel dicht tegen de hoofdmacht van AZ aanzit, bleek wel uit uitspraken van Jansen voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de achtste finale van de Conference League. Even overwoog Jansen Buurmeester aan de aftrap te brengen door de afwezigheid van Peer Koopmeiners, Fredrik Midtsjø én Jordy Clasie, maar uiteindelijk opteerde hij toch voor Yukinari Sugawara. “Dan zijn er drie middenvelders weg en schuif je op, dus daardoor krijg je wel het gevoel dat het eraan zit te komen. En dan moet je zorgen dat je er klaar voor bent. Of ik er klaar voor ben? Ja, honderd procent”, zegt Buurmeester overtuigd. Voor het zover is, moet hij zichzelf in Jong AZ zien klaar te stomen voor een doorbraak in de Eredivisie.

“Met Jong AZ wil ik zoveel mogelijk spelen en meer punten halen, misschien nog wel in het linkerrijtje komen. Dan voor volgend seizoen wil ik aansluiten bij de A-selectie, door me in de voorbereiding te laten zien. Het is wel een doel om in het nieuwe seizoen steeds meer minuten te gaan maken in het eerste”, zo blikt Buurmeester voorzichtig vooruit op de maanden die komen gaan. Op de lange termijn ligt er mogelijk nog iets specialers in het verschiet: samen met twee jaar jongere broertje Jesse in het eerste van AZ spelen. “Ja, ja. Maar dat ligt nog iets verder weg. Hij is twee jaar jonger en speelt nu nog in de Onder 18. Het zou leuk zijn als hij er ook bij komt.”

Naam: Zico Buurmeester

Geboortedatum: 7 juni 2002

Club: (Jong) AZ

Positie: middenvelder

Sterke punten: techniek, inzicht, flair