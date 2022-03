25-jarige (!) Nederlander staat voor debuut als hoofdtrainer in de Bundesliga

Dinsdag, 29 maart 2022 om 20:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:17

De pas 25-jarige Vincent Heilmann staat voor zijn debuut als hoofdtrainer in de Bundesliga. De assistent-trainer van VfL Wolfsburg staat zondag in de uitwedstrijd tegen 1. FC Augsburg zeer waarschijnlijk voor de groep als eindverantwoordelijke bij afwezigheid van de hooftrainer en de eerste assistent. Hoofdcoach Florian Kohfeldt is positief getest op het coronavirus, terwijl Michael Frontzeck al enige tijd uit de roulatie is.

Voor Kohfeldt wordt het een race tegen de klok in aanloop naar het treffen met Augsburg. De oefenmeester testte positief op het coronavirus en is de komende dagen afwezig. Zoals Die Wölfe dinsdag bekendmaakten, ging de 39-jarige oefenmeester in thuisisolatie na een besmetting binnen de familie. Sindsdien heeft hij geen contact gehad met de technische staf en de selectie. Na een positieve sneltest bleek ook de officiële PCR-test positief, waardoor Kohfeldt voorlopig niet op de club verschijnt.

De trainingen worden sindsdien geleid door assistent-trainer Heilmann. Frontzeck is niet beschikbaar wegens een operatie aan zijn gezicht. De operatie verliep voorspoedig, zo liet Wolfsburg weten. Frontzeck keert tegen het einde van het seizoen terug op de bank is de verwachting. Wolfsburg staat dertiende op de ranglijst met een voorsprong van vijf punten op Augsburg, dat zondag de tegenstander is. Bij een nederlaag moet serieus gevreesd worden voor degradatievoetbal. Het is nog niet bekend of Kohfeldt tijdens dat duel op de bank kan plaatsnemen.

Heilmann werd afgelopen zomer door Mark van Bommel meegenomen naar Wolfsburg. Ondanks het ontslag van Van Bommel in oktober vorig jaar, bleef de 25-jarige assistent-trainer aan. Kohfeldt nam het stokje over, maar kreeg zijn ploeg nog geen moment aan het draaien. Van de laatste vijf duels werd er slechts één gewonnen. Heilmann werd in mei vorig jaar door Van Bommel gebeld of hij het zag zitten om als assistent mee te gaan naar Wolfsburg, waarna hij zijn rol als trainer bij PSV Onder 17 besloot op te geven en naar Duitsland verhuisde.