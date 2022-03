Debutant onder Koeman moet opnieuw weg: ‘Hij wil druiven tijdens de massage’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 20:32 • Mart van Mourik

Ilaix Moriba lijkt ook na dit seizoen geen speelminuten te krijgen bij RB Leipzig. De negentienjarige middenvelder wordt tot het einde van huidig seizoen door de Duitsers verhuurd aan Valencia, maar BILD weet dat RB Leipzig hem na de verhuurperiode opnieuw op huurbasis elders zal stallen. Zaterdagochtend werd al bekend dat de centrale middenvelder in ieder geval onder trainer Domenico Tedesco niet meer zal kunnen rekenen op speelminuten. Nu meldt de boulevardkrant de keuze om Moriba te verhuren deels te maken heeft met de opvallende eisen die er gesteld werden aan die Roten Bullen.

De reden dat Moriba opnieuw op de verhuurlijst gezet wordt lijkt voor een groot deel disciplinair van aard. De man die bij Barcelona debuteerde onder de toenmalige trainer Ronald Koeman zou vreemde eisen stellen aan de club. Volgens BILD vertoonde Moriba bij RB Leipzig ‘zeer onvolwassen gedrag’ en zou hij ‘slechte invloed hebben op de groepssfeer’. “Op een gegeven moment eiste hij zelfs dat de fysiotherapeut hem druiven zou voeren tijdens het masseren”, meldt de Duitse krant.

Tedesco heeft reeds te kennen gegeven dat hij weinig ziet in een samenwerking met Moriba zodra hij terugkeert van zijn tijdelijke avontuur bij Valencia. De centrale middenvelder heeft nog langlopende contract in Leipzig (tot medio 2026). Hem komende zomer al verkopen wordt door BILD wel afgedaan als ‘betriebswirtschaftlicher Unsinn’, oftewel beleidsmatige onzin. RB Leipzig denkt door Moriba volgend seizoen te verhuren te controle te kunnen houden: óf ze ontwikkelen zich goed en kunnen worden teruggehaald óf ze kunnen op een later moment voor meer geld verkocht worden.

Moriba werd afgelopen zomer voor zestien miljoen euro overgenomen van Barcelona, maar speelde in de eerste seizoenshelft slechts zes wedstrijden en is nu verhuurd aan Valencia. Ook in de sinaasappelstad komt de centrale middenvelder weinig aan spelen toe. In de laatste drie LaLiga-duels werd Moriba bovendien niet eens opgenomen in de wedstrijdselectie van trainer José Bordalás.