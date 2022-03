Zweden mazzelt met ‘koekenbakkers’ en wint met tika-taka in minuut 110

Donderdag, 24 maart 2022 om 23:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:21

Zweden heeft zich ten koste van Tsjechië geplaatst voor de finale van Pad B om de strijd om een WK-ticket. De ploeg van bondscoach Janne Andersson kwam in de reguliere speeltijd goed weg, omdat een doelpunt van Tsjechië ogenschijnlijk onterecht werd afgekeurd. Vervolgens trok Zweden het duel in de verlenging naar zich toe: 1-0. In de eindstrijd is de tegenstander Polen, dat automatisch doorstootte naar de finale omdat opponent Rusland werd geschorst.

Zweden moest het stellen zonder de geschorste Zlatan Ibrahimovic. De enige Eredivisionist in de selectie, Jesper Karlsson van AZ, bleef de gehele 120 minuten op de bank zitten. De voorbereiding van Tsjechië werd verstoord door een defect vliegtuig, waardoor de ploeg pas op woensdag aankwam in Solna in plaats van dinsdag. Het meest opvallende moment van de eerste helft deed zich voor in de twaalfde minuut, toen een doelpunt van Tsjechië werd afgekeurd door de arbitrage onder leiding van Michael Oliver.

WOW! Tiki-taka Zweden! ?? We hebben er héééél lang op moeten wachten, maar de goal van Zweden is een feit: 1-0 ??????#ZiggoSport #WCQ #SWECZE pic.twitter.com/C88YZ5MhLO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 24, 2022

Na een corner van FC Twente-middenvelder Michal Sadílek kopte Jakub Brabec richting doel; zijn inzet werd gepareerd door keeper Robin Olsen, maar in de rebound trof Jan Kuchta doel. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege een vermeende overtreding van Brabec, die tegen Victor Lindelöf zou hebben geleund voor zijn kopbal. Uit televisiebeelden bleek dat Lindelöf echter op de voet van Brabec stond. “Ik denk dat ze dit verkeerd beoordeeld hebben”, zei analist Marco van Basten van Ziggo Sport in de pauze. “Brabec doet niks. Lindelöf valt als het ware, gooit zijn handen in de lucht, en de scheidsrechter en VAR trappen erin. Koekenbakkers.”

De tweede helft bood weinig vermaak, tot de slotfase aanbrak. Mattias Svanberg kopte van dichtbij op doelman Tomás Vaclík na een corner van Emil Forsberg en uit de daaropvolgende tegenaanval werd Tsjechië dreigend. De doorgebroken Kuchta schoot echter te gehaast naast. Een verlenging bleek zodoende noodzakelijk en daarin maakte Zweden het verschil. De thuisploeg vond in minuut minuut 110 nog de energie en inspiratie voor een vlotte aanval: het combinerende Zweden sneed feilloos door de defensie van Tsjechië en uiteindelijk stelde Alexander Isak de invaller Robin Quaison in staat om van dichtbij af te ronden.