Oogappel van Wayne Rooney maakt fraaie transfer naar de Serie A

Maandag, 21 maart 2022

Festy Ebosele maakt na dit seizoen de overstap van Derby County naar Udinese, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Gregory Noordzee aan Voetbalzone. De negentienjarige vleugelverdediger - die momenteel in beeld is bij zowel de Nigeriaanse als de Ierse nationale ploeg - is bij the Rams in het bezit van een aflopend contract en kan derhalve transfervrij worden overgenomen door de huidige nummer veertien van de Serie A.

“Ik denk dat dit een hele goede stap voor zijn ontwikkeling is”, laat Ebosele’s Nederlandse zaakwaarnemer weten. De jeugdinternational van Ierland gaat in Udine zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. Daarmee komt er na vier jaar een einde aan zijn dienstverband bij Derby County.

Derby County haalde hem in de zomer van 2018 weg uit de jeugdopleiding van het Ierse Bray Wanderers. Ebosele verscheen tijdens zijn eerste tweeënhalf jaar in Engeland niet op de radar bij Frank Lampard en zijn ontslagen opvolger Phillip Cocu. Wayne Rooney moet sinds zijn aantreden vorig seizoen als manager door de financiële problemen veelvuldig een beroep doen op jeugdspelers.

Een van hen is Ebosele, die onder Rooney is omgeturnd van middenvelder of aanvaller tot rechtsback. Op die positie maakte hij vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Derby County. Waar dat nog driemaal als invaller was, had Ebosele dit seizoen in 16 van de totaal 32 wedstrijden - 2 doelpunten en 2 assists - die hij speelde een basisplaats. Door de aanvallende kwaliteiten die stammen uit de tijd dat hij nog als middenvelder of buitenspeler speelde, gebruikt Rooney hem ook geregeld als wingback of rechtermiddenvelder.

"Hij heeft de afgelopen jaren rechtsback gespeeld, maar hij heeft zoveel snelheid en kracht dat hij verdedigers bang maakt als hij op ze afkomt", sprak Rooney eerder dit seizoen over Ebosele. "Hij moet in verdedigend opzicht nog beter worden, we weten dat hij daar hard aan werkt. Hij is een speler met wie we heel hard aan het werk zijn. Als we dat op de juiste manier doen, kan hij een hele goede speler worden. We hebben veel met hem gesproken en samen video's gekeken, om hem een meer aanvallende speler te maken. Je hebt dat ook bij Michail Antonio bij West Ham United en Adama Traoré bij Wolverhampton Wanderers gezien: zij zijn op die manier van positie veranderd."

Rooney verklapte afgelopen week al dat Ebosele onderweg was naar de Serie A. “Ik had graag dat hij was gebleven. Hij had zelf ook willen blijven, maar de club en ik kunnen hem momenteel niets bieden”, gaf Rooney te kennen. Derby County staat door de financiële problemen - eigenaar Mel Morris wil al sinds oktober 2019 van de club af en weigert sindsdien de financiële gaten te dichten, waardoor de schulden in rap tempo zijn opgelopen - onder curatele en mag spelers geen nieuw contract aanbieden.

Ebosele had zich in de kijker gespeeld bij clubs uit Engeland, Italië en Duitsland, maar heeft dus voor Udinese gekozen. Hij bevindt zich tevens al op de radar bij de nationale ploeg van Nigeria én Ierland. “In november had ik nooit gedacht dat hij nu A-international zou kunnen zijn”, erkende bondscoach Stephan Kenny. “Als je ziet hoe goed hij nu is: hij is lightning!”