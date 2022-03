FC Utrecht komt VAR-moment Higler in dramatisch begin niet te boven

Zondag, 20 maart 2022 om 14:21 • Rian Rosendaal

FC Utrecht heeft net als vorige week tegen PSV (0-1) een wedstrijd in de eigen Galgenwaard verloren. Dankzij een dramatische openingsfase ging het elftal van trainer René Hake met 1-3 onderuit tegen FC Groningen, dat in de eerste tien minuten in Utrecht tweemaal het net wist te vinden. Utrecht kwam na rust via Bart Ramselaar nog terug in de wedstrijd, maar het bleek niet voldoende om de tweede thuisnederlaag op rij af te wenden.

De voetbalmiddag kende een dramatische start voor Utrecht. Doelman Fabian de Keijzer nam de bal verkeerd aan en probeerde de situatie te redden door de aanstormende Michael de Leeuw onderuit te halen in het strafschopgebied. Arbiter Dennis Higler zag er geen penalty in, maar hij moest desondanks terugkomen op zijn eerste waarneming. VAR Kevin Blom vraag hem om de beelden nog eens te bekijken langs de zijlijn en na het bestuderen van het incident legde Higler de bal alsnog op de stip. Het was vervolgens Mo El Hankouri die trefzeker was namens Groningen vanaf elf meter: 0-1.

De manier van doen van Higler wekte bevreemding bij analist Ali Boussaboun van ESPN. "Het is een overtreding, want de keeper is gewoon te laat. Maar dan gaat Higler weer zo theatraal naar De Leeuw toe. Als je zo overtuigd bent van een schwalbe, geef dan geel. Higler leek wel Shakespeare met zijn gedrag. Het zou hem sieren als hij daarna even naar De Leeuw loopt om te zeggen dat hij zich heeft vergist. Maar dat doet hij ook niet", oordeelde de oud-aanvaller over de scheidsrechter van dienst in Utrecht. De thuisclub kreeg in de tiende minuut wederom een klap te verwerken. Jörgen Strand Larsen bediende De Leeuw en de routinier zorgde met een harde knal voor de 0-2 voor de bezoekers uit Groningen. De onvrede bij de thuisfans was duidelijk te merken in De Galgenwaard.

Utrecht probeerde zich voor rust terug te knokken in de wedstrijd, maar goede kansen waren niet besteed aan Tasos Douvikasm, Quinten Timber en Sander van de Streek. Ook in de zes minuten aan toegevoegde tijd veranderde er niets aan de stand. Dat gebeurde wel in de 48ste minuut van het duel. Groningen kreeg de bal niet goed weggewerkt en Ramselaar profiteerde optimaal van het geklungel in de defensie van de opponent uit het hoge noorden: 1-2. Ondertussen was aanwinst Pontus Almqvist binnen de lijnen gekomen en daarmee werd hij de zevende Zweed in de clubgeschiedenis. Douvikas had de stand helemaal gelijk kunnen trekken, maar zijn kopbal verdween naast het Groningse doel.

In de slotfase werd aan beide kanten volop gewisseld, maar het leverde Utrecht niet de zo gewenste gelijkmaker op. Een minuut voor het einde van de officiële schoot Strand Larsen de bal onberispelijk in de hoek: 1-3. Higler trok acht minuten aan blessuretijd bij, maar dat was niet voldoende voor Utrecht om alsnog een comeback te realiseren. De thuisclub staat op de zevende plaats, met nog zeven speelronden voor de boeg in de Eredivisie. Groningen staat achtste en zit de opponent van zondagmiddag op de hielen.

