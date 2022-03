Feyenoord haalt nieuwe keeper uit Oekraïne na blessure van Justin Bijlow

Donderdag, 17 maart 2022 om 20:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:01

Feyenoord breidt het keepersgilde uit met Valentin Cojocaru, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagavond. De 1.95 meter lange doelman komt over van SK Dnipro uit de Oekraïense competitie. Vanwege de ontstane situatie in Oekraïne kunnen spelers hun club transfervrij verlaten. Feyenoord zocht een nieuwe doelman omdat Justin Bijlow het restant van het seizoen moet missen door een voetblessure.

De Roemeense Cojocaru is 26 jaar en komt uit de jeugdopleiding van Steaua Boekarest. Bij die club stond hij tot 2017 onder contract, al werd de keeper ook verhuurd aan Crotone en Frosinone. Voor die twee Italiaanse clubs kwam hij nooit in actie; voor Steaua speelde hij negentien competitieduels. Tussen 2018 en 2021 speelde Cojocaru in totaal 72 competitieduels voor Viitorul Constanta, dat hem ook een half seizoen verhuurde aan Voluntari in 2020/21. Sinds de zomer van vorig jaar was hij actief bij Dnipro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is de bedoeling dat Cocojaru zo snel mogelijk aansluit bij de selectie van Arne Slot. Naar verwachting blijft Marciano echter de eerste doelman en wordt Cocojaru als reserve gehaald. Feyenoord heeft verder de beschikking over de jonge keepers Thijs Jansen, Tein Troost en Devin Remie.