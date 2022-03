PSV zet fans FC Kopenhagen voor schut met geniale tweet

Donderdag, 17 maart 2022 om 11:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:42

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Fans van FC Kopenhagen hebben in de nacht van woensdag op donderdag geprobeerd om de selectie van PSV uit hun slaap te houden in aanloop naar de return in de Conference League. De Deense aanhang stak vuurwerk af, maar stond bij het verkeerde Radisson-hotel. De selectie van PSV verbleef in een ander hotel van de keten in een ander deel van de stad, waardoor nietsvermoedende hotelgasten uit hun slaap werden gehouden in plaats van de spelers van PSV.

Ook de media-afdeling van de Eindhovense club heeft lucht gekregen van de knullige actie van de Kopenhagen-fans en deelt op Twitter een foto van een bekende meme met de verschillende hotels van Radisson. PSV hoopt zich donderdagavond te plaatsen voor de kwartfinale van de Conference League. Het heenduel in Eindhoven eindigde vorige week in een 4-4 gelijkspel.