El Haddadi zorgt op horrorverjaardag Rakitic toch nog voor cadeautje

Donderdag, 10 maart 2022 om 20:37 • Tom Rofekamp

Sevilla heeft donderdagavond geen fout gemaakt in de Europa League. In eigen huis was de ploeg van Julien Lopetegui lang in evenwicht met het West Ham United van David Moyes, maar trok het dankzij een sterk laatste half uur toch aan het langste eind: 1-0. Munir El Haddadi maakte de enige treffer van het duel, terwijl de spits aanvankelijk niet eens op het startformulier stond. Nadat de jarige Ivan Rakitic in de warming-up moest afhaken, mocht El Haddadi echter toch opdraven.

Met nog geen vier minuten op de klok kwam de thuisploeg al dichtbij. Jesús (Navas) gaf op Jesús (Corona), die de bal hoog richting het midden van het vijandige strafschopgebied slingerde. El Haddadi kwam inlopen, maar de kopbal van de spits miste het doel op een haar na. Uit het vervolg van het eerste bedrijf kwam geen zichtbaar betere partij naar voren. Sevilla-sluitpost Yassine Bounou had goede reddingen in huis op een gevaarlijke kopbal en een al even listige schuiver van Nikola Vlasic; Alphonse Aréola kon nóg een flinke schietkans voor El Haddadi naast kijken.

Beide ploegen wisselden betere fases af met mindere, wat de 0-0 ruststand een passende maakte.

Na de pauze kabbelde de wedstrijd op dezelfde manier voort, tot El Haddadi daar na een uur spelen verandering in bracht. De tot dan toe onfortuinlijke aanvaller werd bij een duidelijk ingestudeerde vrije trap gevonden door Marcos Acuña. El Haddadi twijfelde niet en volleerde in één keer in de rechteronderhoek: 1-0.

West Ham (dat overigens zonder sponsor op het shirt speelde vanwege een Spaans verbod op gokbedrijven op wedstrijdkleding) wist zich niet onder de druk van Sevilla uit te spelen. The Hammers mochten ingrepen van Kurt Zouma en Aréola en gebrek aan scherpte bij de thuisploeg danken dat het slechts bij 1-0 bleef. De 1-1 kwam geen moment meer dichtbij; wel biedt de relatief kleine zege van Sevilla voldoende perspectief voor de Londenaren bij de return op 17 maart.