Vince Gino Dekker ziet na dreigementen en intimidaties af van transfer

Zaterdag, 5 maart 2022 om 09:40

Vince Gino Dekker heeft besloten om volgend jaar niet voor IJsselmeervogels te gaan voetballen. De aanleiding voor dit besluit is gelegen in de dreigementen en intimidaties die de vleugelaanvaller van Spakenburg en zijn gezin ten deel zijn gevallen na bekendmaking van zijn overstap naar de rivaal.

“Vince Gino Dekker had nooit verwacht dat de reacties zo heftig zouden zijn. Teneinde zichzelf en zijn gezin te beschermen, heeft hij de overeenkomst met IJsselmeervogels inmiddels vernietigd”, zo laat Spakenburg via de officiële kanalen weten. “Vince Gino Dekker blijft ook volgend seizoen voor Spakenburg voetballen.”

Nadat Dekker in januari bekend maakte dat hij naar IJsselmeervogels zou vertrekken na dit seizoen sloeg de vlam in de pan in het vissersdorp. Maandenlang was het chaos in Spakenburg. Dekker werd (verbaal) aangevallen door Harde Kern Spakenburg en ook vloog er een steen door de ruit bij een bestuurslid.

Door al het geweld kwam het voortbestaan van Spakenburg in gevaar, zo zei de club. “Als daadwerkelijk vrijwilligers stoppen met hun onbezoldigde en gewaardeerde werkzaamheden voor de club, kan dat de continuïteit van de vereniging in gevaar brengen”, zo klonk het in februari.

Het contract dat Dekker op 11 januari met IJsselmeervogels ondertekende, wordt zodoende verscheurd en de aanvaller blijft spelen voor de club waar een deel van de supporters voor de nodige dreigementen en intimidaties hebben gezorgd. Spakenburg staat vanaf komend seizoen overigens onder leiding van Patrick Loenen, die Dekker achter de spits wil zetten. Daar had de ex-speler van Ajax, AZ en Go Ahead Eagles geen trek in en vandaar dat hij zijn heil elders wilde zoeken.

De manier waarop Spakenburg naar buiten treedt met het nieuws zorgt voor gefronste wenkbrauwen. "Vince Gino Dekker blijft bij Spakenburg!", zo staat er enigszins triomfantelijk boven de tweet van de amateurclub. Gebruikers van sociale media zijn van mening dat angst regeert en zetten vraagtekens bij de motivatie van Dekker in het komende seizoen.