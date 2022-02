Gouweleeuw stapt als morele winnaar van het veld in Nederlands onderonsje

Zondag, 27 februari 2022 om 19:25 • Chris Meijer • Laatste update: 19:32

Het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw heeft het Borussia Dortmund van Donyell Malen punten afgesnoept. De nummer twee van de Bundesliga kwam in de WWK Arena via Thorgan Hazard in de eerste helft op voorsprong, maar moest een kwartier voor tijd de gelijkmaker incasseren. Door het 1-1 gelijkspel tegen de nummer zestien loopt Bayern München uit naar een voorsprong van acht punten, aangezien der Rekordmeister zaterdag al met 0-1 van Eintracht Frankfurt won.

Borussia Dortmund werd afgelopen week geëlimineerd in de Europa League, maar presteert in 2022 wel uitstekend in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose leed voorafgaand aan het bezoek aan FC Augsburg dit kalenderjaar één nederlaag in zes competitieduels. Nog zonder de geblesseerde Erling Braut Haaland greep Borussia Dortmund direct het initiatief. Kansen voor Malen, Mahmoud Dahoud en Hazard gingen in het eerste halfuur vooraf aan de openingstreffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met 35 minuten op de klok brak Hazard het duel open. De vleugelaanvaller ontving de bal van Dahoud, dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen, kapte twee tegenstanders uit en schoot in de verre hoek raak: 0-1. Kort na rust was Malen dicht bij de 0-2, toen zijn inzet tegen de lat ging. FC Augsburg kwam naarmate de tweede helft vorderde steeds beter in de wedstrijd en kreeg een goede mogelijkheid via Gouweleeuw, voordat de stand met nog een klein kwartier te spelen gelijkgetrokken werd.

FC Augsburg kwam er snel uit nadat de bal werd veroverd op het middenveld. Borussia Dortmund kreeg de bal niet weg, waardoor Arne Maier de ruimte kreeg om uit te halen. Zijn schot miste kracht, maar kon onderweg tegen de touwen worden gekopt door invaller Noah-Joel Sarenren-Bazee. Die gelijkmaker kwam Borussia Dortmund in de slotfase niet meer te boven, waardoor Bayern zijn voorsprong in de titelrace vergroot.

VfL Bochum - RB Leipzig 0-1

Promovendus VfL Bochum presteert dit seizoen uitstekend met een elfde plaats in de Bundesliga en wist het RB Leipzig met Jürgen Locadia als invaller uitermate moeilijk te maken. Pas in de 82e minuut trokken die Roten Bullen het duel naar zich toe. Benjamin Henrichs bracht na een snelle counter Christopher Nkunku in stelling en hij schoot in de verre hoek de enige treffer van het duel op het scorebord. RB Leipzig behoudt daarmee een plek in de top vier van de Bundesliga, al hebben nummer vijf SC Freiburg en nummer zes TSG 1899 Hoffenheim evenveel punten.