Go Ahead op sensationeel grote voorsprong: ‘Ajax niet scherp, niet bij de les’

Zondag, 27 februari 2022 om 17:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:52

Ajax kreeg dit seizoen in de eerste helft van een Eredivisie-duel nog geen enkel doelpunt tegen, totdat de Amsterdammers zondag op bezoek gingen bij Go Ahead Eagles. De Deventenaren grepen in de eerst helft een brutale 2-0 voorsprong en volgens Marciano Vink is dat 'volkomen verdiend'. "Go Ahead heeft de zaakjes goed voor elkaar, en dit is Ajax onwaardig", aldus de analist van ESPN.

Go Ahead Eagles sloeg tweemaal genadeloos toe, maar had daar ook enig fortuin bij nodig. Het schot van Iñigo Córdoba vanuit de punt van het strafschopgebied caramboleerde via het blok van Daley Blind precies over doelman André Onana heen: 1-0 in de achttiende minuut. In blessuretijd van de eerste helft kwam een mislukt schot van Luuk Brouwers terecht bij de volledig vrije Philippe Rommens, die de bal van dichtbij in het dak van het doel ramde.

Vink prijst de tactiek van Kees van Wonderen. "Bij de eigen zestien spelen ze gewoon met vijf verdedigers. Ze hebben het heel goed voor elkaar en Ajax heeft er heel veel moeite mee. En je ziet dat als je dan ook nog slordig bent, dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd. En dat zie je ook met de 2-0 achterstand. Go Ahead zat er bovenop en laat zien dat ze willen voetballen."

De Amsterdammers zullen na rust uit een ander vaatje moeten tappen. "Ajax is niet scherp, niet bij de les. Te veel spelers presteren ondermaats, de verkeerde spelers komen aan de bal. En als Antony, een van de spelers die wél aan de bal moet komen, aangespeeld wordt, is hij vaak slordig." Vink vindt het nog te vroeg om het een offday van Ajax te noemen. "Nog niet, het is nog 45 minuten."