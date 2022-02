Onana terug bij Ajax door dubbele absentie; Timber ontbreekt

Zondag, 27 februari 2022 om 15:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:54

Erik ten hag heeft de opstelling bekendgemaakt van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van zondagmiddag. André Onana keert door diverse blessures in het keepersgilde terug onder de lat bij de koploper. Noussair Mazraoui begint op de bank, terwijl Jurriën Timber helemaal ontbreekt bij de bezoekers. Devyne Rensch start als rechtsback en Perr Schuurs vervangt Timber in het hart van de defensie. In De Adelaarshorst rolt de bal vanaf 16.45 uur.

Onana keept omdat Remko Pasveer en Jay Gorter geblesseerd raakten in de warming-up van het Champions League-duel met Benfica van woensdag. Hierdoor ontbreekt het duo in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Go Ahead. Ten Hag kan al langer geen beroep doen op Maarten Stekelenburg, die nog herstellende is van een heupoperatie. Het is nog niet bekend waarom Ten Hag zondag geen gebruik maakt van Timber, die woensdag nog gewoon speelde bij de Nederlandse Champions League-deelnemer. Gravenberch startte ook tegen Benfica, maar moet nu genoegen nemen met een reserverol. Davy Klaassen krijgt ditmaal het vertrouwen van zijn coach.

Jurriën Timber ontbreekt zondag in de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel met Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles voorkwam in twee van de laatste 33 Eredivisie-duels met Ajax een nederlaag: in april 1987 (1-1 in Deventer) en eerder dit seizoen in Amsterdam (0-0). Geen ploeg pakte in de laatste negen Eredivisie-duels minder punten dan Go Ahead (drie, net als Willem II), terwijl alleen AZ in deze periode meer punten verzamelde (25) dan Ajax (24). Geen team maakte dit Eredivisie-seizoen procentueel gezien zoveel goals met het hoofd als Go Ahead (29% - 7/24), terwijl alleen Ajax nog geen kopdoelpunt incasseerde.

Opstelling Go Ahead Eagles: Noppert; Martina, Idzes, Nauber, Kramer, Deijl; Brouwers, Rommens, Cordoba; Oratmangoen, Lidberg

Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Antony, Haller, Tadic