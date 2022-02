Buijs looft achttienjarig ‘superventje’: ‘Dan gaat hij mooie toekomst tegemoet’

Bjorn Meijer kroonde zich zaterdag met zijn eerste Eredivisie-goal tot matchwinner bij het duel tussen FC Groningen en Willem II (1-0). De verdediger, die vorig seizoen debuteerde, scoorde in de veertiende minuut met een kopbal na een een afgemeten voorzet van Bart van Hintum. Meijer werd met 18 jaar en 345 dagen de jongste verdediger met een Eredivisie-goal voor FC Groningen sinds Ronald Koeman in 1982. Danny Buijs was na afloop van de overwinning in de Euroborg bijzonder complimenteus over ‘het superventje’.

“Hij heeft vorig jaar bijna niet gevoetbald omdat de jeugdcompetities stillagen door corona. Daarvoor heeft hij twee keer bij ons mogen aansluiten, bij een training en een oefenwedstrijd”, vertelde Buijs in gesprek met ESPN. “Toen liep hij een vervelende blessure op. Het leek wel of er een vloek op hem rustte. Maar als je dan nu kijkt, hoe hij het na de winter invult. Dat is geweldig. Het ventje is achttien jaar. Een superventje. Hij traint keihard, luistert, is leergierig én zelfkritisch.”

“Als hij iets brutaler wordt, dan kan hij een mooie toekomst tegemoet gaan. Dat gaat hij wel leren.” Meijer is een kind van de club, die net als de broertjes Erwin en Ronald Koeman zijn eerste stappen zette op de velden van VV Helpman. In zijn achtste basisoptreden in de Eredivisie zorgde de tiener voor het verschil. De verdediger weet dat hij brutaler moet worden. “Dat hoor ik wel vaker. Ik ben een bescheiden jongen. Als ik binnen de lijnen stap, moet ik dat van me afgooien. Daar moet ik nog aan werken.”

FC Groningen boekte de derde opeenvolgende thuiszege tegen Willem II in de Eredivisie, de gedeeld beste reeks ooit voor de Noorderlingen tegen de Tilburgers (drie keer eerder). De defensie zal ook aan vertrouwen hebben gewonnen: FC Groningen hield voor het eerst sinds 21 november 2021 de nul in een Eredivisieduel (0-1 tegen Go Ahead Eagles), en deed dit voor het eerst sinds 24 oktober 2021 in een thuisduel in de Eredivisie (2-0 tegen AZ). FC Groningen kreeg tegen Willem II bovedien geen enkel schot op doel tegen; dit lukte de ploeg van Buijs voor het laatst in een Eredivisie-duel op 21 augustus 2021 tegen FC Utrecht.