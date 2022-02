Xherdan Shaqiri wijst na bliksemvertrek bij Olympique Lyon naar Peter Bosz

Dinsdag, 22 februari 2022 om 08:47 • Chris Meijer

Xherdan Shaqiri is gepresenteerd als aanwinst van Chicago Fire. De Amerikaanse club nam de dertigjarige Zwitserse vleugelaanvaller over van Olympique Lyon, waar hij nog geen halfjaar doorbracht. Shaqiri wil bij zijn presentatie in de Verenigde Staten niet te diep ingaan op zijn teleurstellende dienstverband in Frankrijk, maar wijst toch kort naar trainer Peter Bosz.

“Ik wil het niet teveel over Lyon hebben, ik praat liever over Chicago. Maar er speelden een aantal dingen met de trainer. Zowel tactisch als persoonlijk konden we niet zo goed met elkaar opschieten”, zo tekenen Zwitserse media op uit de mond van Shaqiri. De afgelopen zomer voor zes miljoen euro van Liverpool overgenomen aanvaller speelde slechts zestien wedstrijden voor Olympique Lyon, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists.

“We gebruikten Shaq op de rechterflank in het begin”, zo verklaarde Bosz vorige week het snelle vertrek van Shaqiri. “We waren niet zo dominant, we gaven veel ruimte weg en moesten ook veel verdedigen, ik denk niet dat hij daar goed in is. Hij is een echte nummer tien, die tussen de linies speelt. Je kunt wel zeggen dat hij in dat opzicht onze beste speler was, met zijn geweldige techniek en inzicht. Maar er lopen veel spelers rond die op die positie uit de voeten kunnen: Houssem Aouar, Lucas Paquetá, Romain Faivre.”

Bosz stipte tevens aan dat Shaqiri niet in zijn beste vorm arriveerde, maar ruimde toch aanvankelijk een basisplaats voor hem in. In de loop van oktober verdween de Zwitsers international echter naar de reservebank en vorige maand werd besloten om hem na nog geen halfjaar voor zeven miljoen euro aan Chicago Fire te verkopen.

“Het is speciaal dat ik nu hier ben, ik heb de MLS altijd bewonderd”, zegt Shaqiri bij zijn presentatie. “Ik wil de club graag terugbrengen naar de top en ik hoop jonge spelers te kunnen helpen. Er hebben geweldige spelers in de MLS gespeeld, de competitie wordt steeds beter. Dit is een mooi project en ik wilde iets nieuws proberen.”