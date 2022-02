Joshua Brenet redt met sublieme stift punt voor ploeterend FC Twente

Zondag, 20 februari 2022 om 16:24 • Jeroen van Poppel

FC Twente heeft zondag op het laatste moment een nederlaag voorkomen tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Ron Jans begon zwak en kwam met 0-2 achter, maar toonde veekracht door zich terug te knokken naar 2-2. De late gelijkmaker kwam op naam van invaller Joshua Brenet, die dat deed met een weergaloze stift van zeventien meter. Twente blijft stevig op plek vijf, terwijl Go Ahead het puntje op de veertiende plaats goed kan gebruiken.

Twente was duidelijk de bovenliggende partij tegen Go Ahead, dat er goed in slaagde om geen kansen toe te staan. Zelf probeerden de Deventenaren het via Iñigo Córdoba, die zijn schot weggetikt zag worden door Lars Unnerstall. Twente bracht Go Ahead pas vlak voor rust aan het wankelen, toen Michel Vlap zich vrijspeelde in het strafschopgebied en rakelings naast de kruising vuurde.

Enigszins tegen de verhouding in kwam Go Ahead in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. Dat was te danken aan Isac Lidberg, die feilloos de verre hoek vond met een kopbal uit een hoekschop van Philippe Rommens: 0-1. Twente kwam drie minuten na rust in grotere problemen, toen Córdoba in de rebound intikte: 0-2. Daar was een schitterende actie van Ragnar Oratmangoen aan voorafgegaan, die zijn schot gestopt zag worden door Unnerstall.

Twente zette zonder goed te spelen vol druk vooruit en forceerde een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer. Een inzet van Vlap ketste ongelukkig af op Joris Kramer, die een eigen doelpunt op zijn naam kreeg: 1-2. Twente bleef aandringen via Ramiz Zerrouki, die recht in de handen schoot bij Andries Noppert. Vlap verprutste een betere kans door naast te koppen.

De gelijkmaker viel alsnog dankzij Brenet, die Noppert met een werkelijk sublieme stift - mogelijk als voorzet bedoeld - verraste: 2-2. Twente zette alles op alles en Ricky van Wolfswinkel miste dé kans op de winnende door naast te tikken.