Van der Meijde: ‘Zonder Melisa had ik als een junk onder een viaduct gelegen’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 14:23 • Laatste update: 14:24

Andy van der Meijde heeft in een reportage van Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad een inkijkje gegeven in zijn privéleven. De voormalig Ajacied is zijn vrouw Melisa dankbaar en zegt 'een slechte vader te zijn geweest' voor enkele van zijn kinderen. Van der Meijde heeft amper contact met zijn in Italië woonachtige oudste dochter. "Ik stuur haar geregeld een berichtje, gewoon om te laten merken dat ik nog iedere dag aan haar denk."

Van der Meijde woont zelf tegenwoordig in Beemte-Broekland, waar hij een woonboerderij bezit met zijn vrouw. "Melisa heeft me zoveel rust gegeven. Mensen vragen me vaak of ik het niet erg vind dat ik zoveel minder geld heb dan vroeger. Ze hebben geen flauw idee, joh. Ik had miljoenen, ja, maar ik was compleet gek in mijn kop. Ik ontspoorde, raakte volledig de weg kwijt, was totaal ongelukkig. Ik denk dat ik wel vijftien televisies kapot heb gesmeten. Tegenwoordig heb ik het mooiste leventje dat ik me maar wensen kan. Ik heb zo’n mazzel gehad. Zonder Melisa had ik als een vieze junk onder een viaduct gelegen."

Het contact met de rest van de familie is sober. "Mijn oudste zus spreek ik helemaal nooit", gaat Van der Meijde verder. "Mijn vader ook zelden. Van huis uit zijn we het tegenovergestelde van hecht. De familie van Melisa voelt veel meer als mijn familie, dan mijn eigen familie. Veel heb ik gewoon helemaal zelf verkloot. Ik ben heel lang een slechte vader geweest, vertrok zonder naar mijn kinderen om te kijken, dat is de grootste fout van mijn leven. Mijn oudste dochter wil me nog steeds niet zien. Ze woont in Italië, maar ik stuur haar geregeld een berichtje, gewoon om te laten merken dat ik nog iedere dag aan haar denk."

Van der Meijde is succesvol met zijn YouTube-serie Bij Andy in de auto. Ooit hoopt hij met dat programma de grens over te gaan. "Ik heb Lukaku al in mijn auto gehad, Ziyech ook, het zou mooi zijn als ik ooit nog een Engelstalige versie zou kunnen maken", vertelt hij trots. "Met allerlei grote, internationale sterren. Gewoon lekker slap lullen met David Beckham ofzo. Is toch lachen?" Over de titel moet hij dan nog even nadenken. "With Andy in the car, dat bekt niet lekker. Even diep over nadenken nog. Ben ik sowieso heel goed in, in nadenken", besluit hij lachend.