Maarten van Rossem voorspelt dat kijkcijfers van VI Vandaag instorten

Maandag, 14 februari 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:39

Maarten van Rossem verwacht dat de kijkcijfers van VI Vandaag gaan instorten. De 78-jarige historicus kreeg van René van der Gijp en Johan Derksen kritiek op zijn opvallende optreden bij Op1 en slaat terug in zijn eigen podcast. "Die goede kijkcijfers, dat zal niet zo heel lang duren, denk ik", aldus Van Rossem. "Hun kijkcijfers waren niet geweldig voordat ze aan deze show begonnen."

Van Rossem baarde vorige week opzien door in Op1 dwars door een antwoord van een andere gast, David van Weel (assistent secretaris-generaal van de NAVO), heen te praten. Van Rossem vond namelijk dat de hoge functionaris van de NAVO wel genoeg aan het woord was geweest, zo verklaarde hij later in zijn podcast. "Toen gaf Sven Kockelmann wéér het woord aan de NAVO-man, want die vond de NAVO-man nogal indrukwekkend. Toen dacht ik: ja zeg hé, zo kom ik nooit aan het woord, dus ik lul gewoon door. Dat is een beproefde tactiek bij talkshows."

Het opmerkelijke fragment werd getoond in VI Vandaag, waarna Van der Gijp concludeerde dat Van Rossem zich wel heel erg profileert in talkshows. "Hij denkt dat als hij wordt uitgenodigd voor een programma van 50 minuten, dat hij dan ook 50 minuten moet praten." Wilfred Genee haakte daarop in en sneerde naar Derksen: "Daar hebben mannen op leeftijd wel meer last van!" Derksen zelf gaf een simpele oplossing: "Niet meer uitnodigen!"

Van Rossem reageert daar vervolgens weer hatelijk op. "Je moet wel heel weinig te doen hebben wil je het feit dat er in Op1 gedurende dertig seconden door elkaar heen gepraat is als onderwerp gaat zitten bespreken. Tjongejonge, wat een armoe”, vindt Van Rossem, die denkt dat het snel gedaan zal zijn met VI Vandaag. "Je zult zien dat het gaat zakken. Mijn indruk is dat er ten eerste veel te veel talkshows zijn... ik geloof dat er 42 talkshows zijn."