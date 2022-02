Istanbul Basaksehir wipt met minimale zege over Fenerbahçe heen

Zaterdag, 5 februari 2022 om 19:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:19

Fenerbahçe heeft zaterdag in eigen huis een minimale thuisnederlaag geleden tegen Istanbul Basaksehir . Berkay Özcan bepaalde na een uur spelen de eindstand op 0-1. Eerder op de dag maakte Trabzonspor geen fout tegen Kasimpasa. Edin Visca zorgde vroeg in het duel voor de winnende treffer: 1-0. Trabzonspor blijft door de minimale zege koploper in de Süper Lig met 57 punten uit 24 duels. Istanbul Basaksehir en Fenerbahçe hebben beide 37 punten en staan respectievelijk vijfde en zesde.

Fenerbahçe - Istanbul Basaksehir 0-1

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam na ruim een kwartier spelen op naam van Danijel Aleksic. Het schot van de middenvelder ging echter rakelings naast. Het was voor rust het enige serieuze gevaar dat beide ploegen wisten te stichten. Fenerbahçe, waar Ferdi Kadioglu negentig minuten als linksback speelde, liet zich direct na rust gelden via Mergim Berisha, die de nodige pech had en zijn vrije trap op de lat zag belanden. De winnende treffer kwam met een uur op de klok op naam van Özcan. Doelman Berke Özer was kansloos, nadat de aanvallende middenvelder de bal door de benen van Attila Szalai in de lange hoek schoot: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Trabzonspor - Kasimpasa 1-0

De thuisploeg, waar Stefano Denswil in de basis begon, ving het duel met Kasimpasa met het nodige vertrouwen aan, want de laatste nederlaag van Trabzonspor in de Süper Lig dateerde van 12 november, toen er met 2-1 werd verloren op bezoek bij Antalyaspor. De ploeg van trainer Abdullah Avci wist de ban al na zes minuten te breken. Dorukhan Toköz vond Visca, die in het zestienmetergebied vanuit de draai onderkant lat overtuigend binnenschoot: 1-0. Halverwege de tweede helft waren de bezoekers dicht bij de gelijkmaker via Valentin Eysseric. De middenvelder zag zijn schot echter via de linkerpaal naast gaan. Beide ploegen eindigden het duel uiteindelijk met tien man, nadat Eysseric en Bruno Peres een kwartier voor tijd allebei hun tweede gele kaart kregen.