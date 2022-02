‘Ajax ving bot bij speler tegen wie in december nog gespeeld werd’

Ajax heeft zich op de laatste dag van de transferwindow bij Sporting Portugal gemeld voor Daniel Bragança. A Bola schrijft dat trainer Rúben Amorim de 22-jarige middenvelder niet kwijt wilde. Bovendien zag Sporting niets in de door Ajax voorgestelde constructie van een huurperiode met een optie tot koop.

Bragança werd opgeleid door Sporting en brak na huurperiodes bij Farense en Estoril door in het eerste elftal. Inmiddels heeft hij 49 wedstrijden (2 doelpunten en 1 assist) in de hoofdmacht van de regerend kampioen van Portugal achter zijn naam staan, al is hij dit seizoen lang niet altijd basisspeler. De voormalig jeudinternational van Portugal speelde in deze voetbaljaargang voorlopig 24 wedstrijden, waarvan 8 als basisspeler.

Een van die acht basisplaatsen had Bragança in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (4-2) in de Johan Cruijff ArenA, waarin Sporting met een tweede garnituur aantrad. Klaarblijkelijk liet Bragança daar een goede indruk achter, daar directeur voetbalzaken Marc Overmars zich volgens de berichten vanuit Portugal in het slot van de winterse transferperiode nog in Lissabon meldde. Sporting was echter niet bereid om mee te werken aan het vertrek van Bragança.

Overmars zei overigens dinsdag in gesprek met Ajax TV dat Ajax Christian Eriksen geen aanbieding had gedaan, mede met het oog op de middenvelders die nog moeten doorbreken. "Natuurlijk is er weleens over gesproken, maar wij hebben heel veel spelers die op het middenveld spelen of nog door moeten breken. Dan blokkeert het misschien net een aantal jongens", aldus Overmars. Trainer Erik ten Hag heeft met Ryan Gravenberch, Edson Álvarez, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Zakaria Labyad en Mohammed Kudus reeds de nodige opties voor zijn middenveld.