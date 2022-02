TOTO's tips: Lukt het Feyenoord opnieuw AZ met grote cijfers te verslaan?

Zaterdag, 26 februari 2022 om 10:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:54

AZ - Feyenoord is sinds afgelopen zomer de Arne Slot-derby. De oefenmeester verliet de Alkmaarders na een zeer succesvolle periode voor Rotterdam, waar hij zijn ploeg inmiddels ook alleraardigst heeft weten te laten draaien. Zondag staan AZ en Feyenoord tegenover elkaar en samen met TOTO blikken we vooruit op de volgende topwedstrijd in de Eredivisie.

Slot stond twee keer eerder langs de zijlijn tijdens een Eredivisie-duel tussen AZ en Feyenoord en beide keren wist hij te winnen: in september 2019 zegevierde hij met de Alkmaarders op bezoek in De Kuip (0-3), terwijl hij eerder dit seizoen zijn opvolger Pascal Jansen wist te verslaan als trainer van Feyenoord (1-0 in Rotterdam). De algemene balans in onderlinge duels tussen beide ploegen is in de laatste jaren in het voordeel van AZ. AZ won drie van de laatste vier ontmoetingen met Feyenoord, nadat slechts één van de voorgaande vijftien wedstrijden werd gewonnen. Gek genoeg doet Feyenoord het juist erg goed in Alkmaar. Feyenoord verloor maar twee van de laatste acht wedstrijden op bezoek in het AFAS Stadion (vier zeges, twee remises).

Alleen Ajax (14) kwam in 2022 vaker tot scoren dan Feyenoord (13 keer), dat de laatste jaren sowieso weinig problemen heeft om het net te vinden op bezoek bij AZ. In vijf van de laatste zes uitwedstrijden in Alkmaar scoorde de ploeg vaker dan één keer en noteerde Feyenoord een doelpuntengemiddelde van 2,8 treffers per wedstrijd (17 in 6 duels). De laatste keer dat Feyenoord niet tot scoren wist te komen in een uitwedstrijd tegen AZ dateert al van twaalf wedstrijden geleden: een 0-0 gelijkspel in maart 2009. Met een ontketende Orkun Kökcü – geen speler scoorde in 2022 vaker dan de Feyenoord-middenvelder – hoopt Feyenoord opnieuw met een hoop goals uit Alkmaar te vertrekken.

Naast Kökcü heeft Feyenoord dit Eredivisie-seizoen natuurlijk nog een makkelijk scorende middenvelder in de gelederen: Guus Til. De man met een uitgebreid AZ-verleden kan uitgerekend tegen zijn voormalig werkgever zijn 100e wedstrijd in de Eredivisie spelen. Guus Til was in zijn eerste 99 competitieduels direct betrokken bij 45 treffers (36 goals, 9 assists), waarvan hij exact één derde in de huidige jaargang noteerde voor Feyenoord (13 goals, 2 assists). Zijn meest succesvolle seizoen kende Til in het shirt van de Alkmaarders in 2018/19, toen hij in totaal bij zestien goals betrokken was. Dat aantal kan hij deze zondag evenaren (of natuurlijk direct verbreken). De middenvelder kan daarnaast bogen op het verleden: geen enkele huidige Eredivisie-speler scoorde vaker onder Slot dan Til (13 keer), terwijl hij vaker betrokken was bij een doelpunt in het AFAS Stadion dan in iedere andere Eredivisie-vesting (17 keer: 11 goals, 6 assists).

