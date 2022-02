TOTO's tips: Weet PSV de matige reeks tegen topclubs te keren?

Vrijdag, 4 februari 2022 om 19:45 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:02

Voor het eerst sinds 30 oktober zal het Philips Stadion weer gevuld zijn met voetbalsupporters, ook al is het maar voor een derde. Dat zorgt ongetwijfeld tot vreugde en opluchting voor de Eindhovense voetbalfans, maar of iedereen zoveel zin heeft in de eerste thuiswedstrijd valt nog maar te bezien. Met AZ komt er een heuse angstgegner op bezoek.

De laatste twee keer dat AZ zich meldde voor een Eredivisiewedstrijd in het Philips Stadion, werd dit voor PSV fans een wedstrijd om gauw te vergeten. In 2019 boekte het AZ van Arne Slot een klinkende 0-4 zege op het PSV van Mark van Bommel, na een snelle rode kaart voor Ryan Thomas. Dat was een evenaring van de grootste zege ooit voor AZ op PSV. Een jaar later stond er wederom een flinke uitslag op het bord. Hierin was AZ-trainer Pascal Jansen PSV-trainer Roger Schmidt de baas met een 1-3 zege. Teun Koopmeiners was de grote man met twee goals voor rust, waarvan één fraaie hakbal in de verre kruising. Inmiddels staat AZ daarmee op het punt om geschiedenis te schrijven. De Alkmaarders kunnen de eerste club worden die drie opeenvolgende uitzeges bij PSV boekt in de Eredivisie sinds Feyenoord tussen 1982 en 1984.

Sowieso heeft PSV sinds de aanstelling van Roger Schmidt moeite om toppers te winnen. Sinds het begin van het vorige Eredivisie-seizoen pakten de Eindhovenaren slechts zes punten in tien duels met Ajax, Feyenoord en AZ. Dat is het minst van al deze ploegen in onderlinge duels en liefst negen punten minder dan AZ, dat vijftien punten verzamelde in onderlinge duels met Ajax, PSV en Feyenoord. Toch gloort er hoop voor PSV. De enige zege in deze moeizame reeks kwam wel tot stand tegen AZ, in het heenduel eerder dit seizoen. In het AFAS Stadion won PSV met 0-3, wat hoop zal bieden voor de ploeg van Roger Schmidt.

Zoals wel vaker zullen veel ogen zijn gericht op Mario Götze. De Duitser heeft tot dusver moeite gehad om de torenhoge verwachtingen in te lossen en heeft gekwakkeld met blessures en zijn fitheid, maar is 2022 goed begonnen. Götze scoorde in beide Eredivisieduels in het nieuwe jaar, uit tegen Groningen en thuis tegen Ajax, en wist daarmee al even vaak het net te vinden in de Eredivisie als in heel 2021. Mocht hij scoren tegen AZ, dan zet de oud-wereldkampioen een bijzondere prestatie neer: de laatste keer dat hij in drie competitieduels op rij scoorde was in oktober 2014 namens Bayern München.

