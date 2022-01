Woensdag, 19 Januari 2022

Bart Ramselaar heeft aanbieding uit Engeland

Paris Saint-Germain is bereid om van Kylian Mbappé de best betaalde speler van de club te maken. De Franse aanvaller beschikt over een aflopend contract en dus is PSG er alles aan gelegen om hem alsnog te verleiden tot een langer verblijf. (ABC)

Yves Bissouma kan rekenen op veel belangstelling uit de Premier League. De middenvelder van Brighton & Hove Albion wordt in verband gebracht met Arsenal, Newcastle United en Aston Villa en moet circa 36 miljoen euro kosten. (Fabrice Hawkins)

FC Utrecht wil clubtopscorer Bart Ramselaar niet kwijt. De middenvelder staat in de belangstelling van het Engelse Millwall en een Chinese en een Italiaanse club, maar de Domstedelingen wimpelen de interesse voorlopig af. (Algemeen Dagblad)

Olympique Lyon houdt Mostafa Mohamed in de gaten. De aanvaller van Galatasaray wordt als geschikt alternatief gezien, mocht Sardar Azmoun van Zenit Sint-Petersburg onhaalbaar blijken te zijn. (RMC)

Sergio Rico is op weg naar Real Mallorca. De gesprekken tussen Paris Saint-Germain en de Spaanse club over de doelman bevinden zich in vergevorderd stadium, waardoor een terugkeer in LaLiga een kwestie van tijd lijkt. (GOAL)