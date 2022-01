Real Betis wint daags na staafincident zinderende derby van Sevilla

Zondag, 16 januari 2022 om 18:10 • Mart van Mourik

Real Betis heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. In een leeg Benito Villamarín waren los Béticos met 2-1 te sterk voor stadsgenoot en aartsrivaal Sevilla. Het bekerduel zou eigenlijk zaterdagavond al afgewerkt worden, maar in de 39ste speelminuut werd de wedstrijd gestaakt nadat Sevilla-middenvelder Joan Jordán een buis vanuit het publiek naar zijn hoofd geworpen kreeg. Na het stilleggen van de wedstrijd regende het protesten vanuit de spelersgroep van Betis, daar men ‘aanstellerij’ vermoedde bij de door trainer Julen Lopetegui geïnstrueerde Jordán.

Voordat de wedstrijd zaterdag gestaakt werd, gaf het scorebord een 1-1 tussenstand aan. In de 35ste speelminuut bezorgde Alejandro Papu Gómez op aangeven van Oliver Torres voor de 0-1. Lang kon Sevilla niet genieten van de voorsprong, want Betis trok de stand vier minuten later al gelijk. Nabil Fekir mocht vanaf de rechterkant aanleggen voor een corner. In plaats van de bal voor te geven, besloot de aanvallende middenvelder het zelf te proberen. Via de onderkant van de lat viel het leer op waanzinnige wijze binnen: 1-1. Direct daarna werd de wedstrijd stilgelegd, want Jordán kreeg een buis naar zijn hoofd geworpen vanuit het Betis-publiek.

Betis - Sevilla is nog altijd stilgelegd.. ?

Na de 1-1 van Nabil Fekir gooiden de Betis-fans een groot voorwerp richting het hoofd van Joan Jordan ????#ZiggoSport #CopaDelRey #BetisSevilla pic.twitter.com/jJbJZrwolF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

Arbiter Ricardo De Burgos Bengoetxea besloot de wedstrijd tijdelijk stil te leggen na het incident en na overleg werd de wedstrijd definitief gestaakt. De Sevillaanse derby kreeg een staartje, daar volgens Jordán volgens Betis het onheil over zichzelf af door constant bezig te zijn met provoceren van de supporters van de thuisspelende ploeg. Diverse spelers van Betis, waaronder Christian Tello, deelden beelden waarop Jordán vermoedelijk ingefluisterd werd zich aan te stellen. Ook zou hij na het staken provocerende handgebaren hebben gemaakt richting de tegenstander. Hoewel Sevilla het verzoek neerlegde bij de Spaanse bond om de wedstrijd uit te stellen, werd de aanvraag niet gehonoreerd en werd de ontmoeting achter gesloten deuren hervat.

Real Betis op voorsprong ??

Sergio Canales schiet de groen-witte van Sevilla op 2-1 ??#ZiggoSport #CopadelRey #BetisSevilla pic.twitter.com/PCq1MH8BGW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2022

Zes minuten reguliere speeltijd en zes minuten blessuretijd werden er voor rust nog afgewerkt, alvorens men na een korte pauze aan de tweede helft begon. In de openingsfase na de hervatting golfde het spel op en neer, zonder dat er levensgrote kansen gecreëerd werden. Een serieuze mogelijkheid ontstond wel in de 73ste minuut. Na een fraaie pass van William Carvalho zorgde Sergio Canales voor de 2-1. In het restant van de tweede helft slaagde Sevilla er niet meer in een doorbraak te forceren in de vijandige defensie, waardoor Betis met de zege aan de haal ging.