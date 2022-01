Gabon doet Ghana ondanks afwezigheid van Pierre-Emerick Aubameyang pijn

Vrijdag, 14 januari 2022 om 22:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:11

Gabon heeft een grote stap gezet richting de knock-outfase van de Afrika Cup. Zonder sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang sleepte de ploeg van bondscoach Anicet Yala vrijdagavond een punt uit het vuur tegen Ghana: 1-1. Door de puntendeling heeft Gabon vier punten verzameld, waarmee de tweede plek achter Marokko (zes punten) wordt ingenomen. Ook als Gabon nog als derde eindigt, lijkt deelname aan de knock-outfase een feit. In de slotwedstrijd treffen de nummers één en twee van Groep C elkaar.

Bij Aubameyang werd door het medisch team van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) een probleem met het hart geconstateerd, zo meldde de Gabonese voetbalbond. Hetzelfde gold voor ploeggenoten Axel Meyé en Mario Lemina. Het drietal begin deze week besmet met het coronavirus en moest om die reden de openingswedstrijd tegen de Comoren (0-1 winst) aan zich voorbij laten gaan. Ze waren voor het duel met Ghana negatief getest, maar kwamen vanwege de hartkwalen toch niet in actie. Het is inmiddels bekend dat na een coronabesmetting een ontsteking aan de hartspier kan ontstaan.

Bij Gabon zat David Sambissa van SC Cambuur op de bank, terwijl Ghana niet beschikte over Mohammed Kudus. Naar verluidt hoopt Ghana dat de middenvelder van Ajax later in het toernooi instroomt nadat hij is hersteld van een ribblessure, maar voorlopig lijkt dat niet te gaan gebeuren. Ghana opende de score in de achttiende minuut op fraaie wijze. Thomas Partey speelde de bal door de as van het veld richting André Ayew, die wegdraaide bij zijn bewaker en vanaf een kleine 25 meter snoeihard uithaalde in de linkerhoek. In de tweede helft jaagde Gabon op de gelijkmaker. Invaller Jim Allevinah kwam een teenlengte tekort om de uitgekomen keeper Joe Wollacott te verschalken.

Aan de overzijde krulde Jordan Ayew een vrije trap naast, waardoor het bij 0-1 leek te blijven. Uiteindelijk bepaalde Allevinah echter anders. Twee minuten voor tijd schoot de middenvelder van Clermont diagonaal raak na voorbereidend werk van Guelor Kanga, waarmee hij Gabon een plek bij de laatste zestien landen bezorgde. Na het laatste fluitsignaal werd arbiter Lahlou Benbraham nog opgezocht door een groep boze Ghanezen en deelde Benjamin Tetteh een klap uit aan een tegenstander. De invaller van Ghana vluchtte daarna wel de catacomben in, maar ontsnapte niet aan een rode kaart.

Gabon heeft goede papieren om samen met Marokko door te gaan naar de volgende ronde; een rechtstreeks duel tussen beide landen zal maandag uitmaken wie groepswinnaar wordt. Ook als Gabon verliest, lijkt men zeker van een plek als een van de vier beste nummers drie. Ghana kan alleen nog als tweede eindigen bij een overwinning op de Comoren en een nederlaag van Gabon tegen Marokko. Anders moeten the Black Stars hopen via de sluiproute als nummer drie door te gaan.