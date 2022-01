Vitesse presenteert vier dagen voor Feyenoord-uit nieuwe spits

Dinsdag, 11 januari 2022 om 15:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:06

Adrian Grbic mag zich voortaan speler van Vitesse noemen. De Arnhemse club maakt dinsdag officieel wereldkundig dat de 25-jarige spits uit Oostenrijk op huurbasis het seizoen afmaakt in Nederland. Over een eventuele koopoptie worden geen mededelingen gedaan. Grbic is eigendom van Lorient, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. De kersverse aanwinst stond al enige tijd op het lijstje van trainer Thomas Letsch. Hij maakt wellicht zaterdag al zijn eerste speelminuten in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Na het tussentijdse vertrek van Julian von Moos en Oussama Darfalou was Vitesse naarstig op zoek naar versterkingen in aanvallend opzicht. "De komst van Adrian vergroot onze mogelijkheden en kwaliteiten in de aanvalslinie. Het feit dat we nog meestrijden op drie fronten maakt dat extra belangrijk", concludeert Marcel Klos, die na het vertrek van Johannes Spors tijdelijk als technisch manager fungeert in Arnhem. "Adrian is fysiek sterk en heeft een behoorlijke lengte (1.88 meter, red.). Zijn schotkracht en technische vaardigheden vormen zijn belangrijkste wapens. Hij is een ander type dan onze andere aanvallers. Een echte targetman."

"Na anderhalf jaar in de Ligue 1 voelt dit voor mij als de juiste stap op het juiste moment, bij ook nog eens de juiste club. Vitesse heeft dit seizoen naam gemaakt op internationaal niveau, met de eerste Europese overwintering in de clubgeschiedenis. Dat maakte het voor mij nóg aantrekkelijker om voor deze club te kiezen", aldus Grbic, die gelijk zijn kwaliteiten als aanvaller opsomt. "k ben een doelgerichte aanvaller met een goede trap in beide benen. Met mijn kracht en scorend vermogen hoop ik van waarde te zijn voor Vitesse." Grbic, die het shirt met rugnummer 9 zal dragen, sluit woensdag aan bij de A-selectie van Vitesse.

De winteraanwinst met Kroatische roots kwam tot vier doelpunten in zijn eerste negen interlands namens Oostenrijk. In 2019 kwam zijn loopbaan in een stroomversnelling, toen Clermont Foot 63 hem naar Frankrijk wist te halen. Al snel volgde de overstap naar Lorient en in de afgelopen anderhalf jaar kwam Grbic bij die club tot 5 doelpunten in 52 wedstrijden. Hij moest het bij Lorient overigens wel vaak doen met invalbeurten.