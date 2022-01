Weer chaos rond Juventus - Napoli: spelers met mondkapjes op het veld?

Woensdag, 5 januari 2022 om 20:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:15

Napoli beleeft een chaotische voorbereiding op de wedstrijd tegen Juventus van donderdagavond. Volgens richtlijnen van de ASL, een overheidsinstantie in Italië op het gebied van de gezondheidszorg vergelijkbaar met de Nederlandse GGD, moeten Piotr Zielinski, Amir Rrahmani en Stanislav Lobotka in quarantaine omdat ze nauw contact hebben gehad met positief geteste spelers. Het drietal van Napoli reisde woensdag echter 'gewoon' mee naar Turijn. Bovendien staat de wedstrijd tussen Bologna en Internazionale van donderdagmiddag op de tocht.

De Serie A wordt momenteel geteisterd door besmettingen met het coronavirus. Op dit moment zijn circa zeventig spelers positief in de gehele competitie; bij Napoli gaat het om Hirving Lozano, Kevin Malcuit, Alex Meret, Victor Osimhen, Mário Rui en een lid van de technische staf. Lobotka, Rrahmani en Zielinski zijn de enige drie spelers van Napoli die nog geen boosterdosis van het vaccin hebben gekregen. Omdat hun laatste vaccinatieprik meer dan 120 dagen geleden was, moeten ze volgens richtlijnen van de ASL in quarantaine na nauw contact met positief geteste personen. Voor personen die wel een booster hebben gehad, geldt die regel niet.

Napoli kreeg woensdagmiddag toestemming van ASL Napoli 1 om af te reizen naar Turijn. Na aankomst kreeg de club echter bericht van ASL Napoli 2, een andere lokale afdeling van de ASL die de regie heeft over een ander gedeelte van de metropool Napels, dat Lobotka, Rrahmani en Zielinski volgens de richtlijnen in quarantaine zouden moeten. Zij moeten dus in thuisisolatie gaan, ondanks dat ze nu al in Turijn zijn. Ook voor de spelers die wél mogen spelen, is een vreemde situatie ontstaan. De nieuwe regels van de ASL schrijven voor dat zij weliswaar buiten mogen zijn na hun contact met positief geteste personen, maar alleen als ze een medisch mondkapje dragen. Dat zou betekenen dat ze met een mondkapje moeten voetballen tegen Juventus.

Zoals wel vaker het geval is in Italië, zijn de regels open voor interpretatie en verschillend per regio. Daarom is er nog veel onduidelijk over de kraker tussen de twee topclubs. Omdat de wedstrijd in Turijn wordt gespeeld, is de Turijnse afdeling van de ASL bijvoorbeeld ook nog betrokken. Die verleende woensdag geen toestemming aan de selectie van Torino om af te reizen naar Bergamo voor de wedstrijd tegen Atalanta, vanwege zeven coronabesmettingen in de ploeg. Die wedstrijd lijkt daarom geen doorgang te vinden, al wordt verwacht dat de spelers van Atalanta wel op het veld verschijnen, zodat ze zich in ieder geval bereid hebben getoond te voetballen als later wordt bepaald wat er gebeurt met de wedstrijd.

De ontmoeting tussen Napoli en Juventus was in het seizoen 2020/21 ook al omgeven door vraagtekens. Spelers van Napoli mochten toen niet afreizen naar Turijn, maar spelers en stafleden van Juventus stonden wel op het veld. Juventus kreeg toen een reglementaire 3-0 zege toebedeeld, maar dat resultaat werd vervolgens geschrapt na inmenging van het Italiaanse Olympisch Comité. Overigens staat ook de wedstrijd tussen Bologna en Inter van donderdagmiddag op losse schroeven. De regionale ASL noemt het 'moeilijk' om die wedstrijd te spelen, na acht besmettingen bij Bologna en drie bij Inter. Udinese heeft te weinig beschikbare spelers en komt donderdag niet in actie tegen Fiorentina.