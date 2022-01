Dario Dumic laat de Eredivisie na 91 wedstrijden op de teller achter zich

Dinsdag, 4 januari 2022 om 15:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:40

Dario Dumic vertrekt bij FC Twente en zet zijn carrière voort bij SV Sandhausen in de 2.Bundesliga, zo bevestigen beide clubs dinsdagmiddag. De verdediger kwam in de zomer van 2020 naar Enschede en speelde sindsdien 29 officiële wedstrijden. Dumic beschikte over een aflopend contract en kwam dit seizoen niet verder dan vier invalbeurten, waardoor Twente openstond voor een transfer.

Dumic stond dit seizoen slechts achttien minuten op het veld in de Eredivisie. Door de goede ontwikkeling van revelatie Mees Hilgers, en doordat Julio Pleguezuelo is hersteld van een kruisbandblessure, was er voor de 29-jarige Bosniër weinig aanleiding om te blijven. Hij werd medio 2020 overgenomen van FC Utrecht, dat hem ook al geen vaste basisplaats had kunnen bieden. Dumic werd door Utrecht al verhuurd aan Dynamo Dresden en SV Darmstadt 98 en heeft dus de nodige ervaring in de 2.Bundesliga. In het verleden kwam hij ook uit voor NEC; in totaal speelde Dumic 91 wedstrijden in de Eredivisie.

"Ik ben blij om hier te zijn en ik ga alles geven om ervoor te zorgen dat we onze doelen gaan bereiken", zegt Dumic op de website van zijn nieuwe club, die zestiende staat op het tweede niveau van Duitsland. "De 2.Bundesliga past goed bij mijn speelstijl. Ik ben bekend met Duitsland en met SV Sandhausen en ik weet zeker dat we bij elkaar passen." Trainer Alois Schwartz wijst eveneens op de ervaring van Dumic en Duitsland en spreekt ook zijn vertrouwen uit in een goede samenwerking.

SV Sandhausen had dit seizoen al een huurling uit de Nederlandse competitie in dienst, maar stuurde Christian Conteh maandag voortijdig terug naar Feyenoord. De huurperiode van Conteh bij Sandhausen werd geen onverdeeld succes. De aanvaller speelde slechts 69 minuten, verspreid over 4 wedstrijden waarin hij geen enkele keer basisspeler was. Conteh liet in Duitse dienst uiteindelijk één assist noteren. Sandhausen had voldoende gezien en maakte maandag per direct een einde aan de huurperiode van Conteh.