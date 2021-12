Besiktas krijgt in minuut negentig keiharde klap te verwerken

Maandag, 27 december 2021 om 20:16 • Mart van Mourik

Besiktas heeft maandagavond een late nederlaag geleden in de Süper Lig. Op bezoek bij Konyaspor zag het ernaar uit dat de teams elkaar in evenwicht zouden houden, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd liep het team van manager Önder Karaveli nog tegen een verliespartij aan: 1-0. Door de harde tik blijven de Kara Kartallar steken op de zevende positie van de ranglijst, terwijl Konyaspor de tweede plek verstevigt.

De eerste kans van de wedstrijd werd nog wel genoteerd door Besiktas, dat via voormalig Feyenoorder Oguzhan Özyakup in de zesde speelminuut dicht bij de openingstreffer kwam. Hij kreeg de bal voor zijn voeten na een fraaie steekpass, maar hij in de afronding stuitte hij op doelman Ibrahim Sehic. Tien minuten voor het rustsignaal kreeg ook Michy Batshuayi een uitgelezen scoringskans. De spits kreeg het leer voor zijn voeten uit de rebound; ook de Belgische spits slaagde er vervolgens echter niet in Sehic te passeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sokol Cikalleshi loste namens Konyaspor het eerste serieuze schot. Zijn keiharde poging van buiten het zestienmetergebied verdween rakelings naast de linkerpaal. In het tweede bedrijf kwamen onder meer Rachid Ghezzal en Josef nog dicht bij de openingstreffer na individuele acties. In beide gevallen stond uitblinker Sehic echter weer op de juiste plek om redding te brengen. Daarmee leken de teams af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar niets bleek minder waar. Een fraaie voorzet met buitenkant rechts werd door doelman Ersin Destanoglu nog gepareerd. Het gevaar was echter niet geweken, en Nejc Skubic kreeg vanaf de rechterkant de kans om opnieuw voor te zetten. De bal belandde bij Koka, die met een acrobatische beweging wist te scoren: 1-0.