Ten Hag: ‘Hij is teleurgesteld, maar hij gaat daar voortreffelijk mee om'

Zaterdag, 4 december 2021 om 07:44 • Laatste update: 07:48

Erik ten Hag signaleert dat Ajax er behoorlijk anders voor staat dan toen hij drie jaar geleden aantrad. De oefenmeester zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij het toen met een kern van twaalf à dertien spelers moest stellen. Dat het nu anders is, legt Ten Hag uit aan de hand van de situatie van Nicolás Tagliafico.

“Hoe vaker je een speler teleurstelt, hoe moeilijker het wordt om hem te bereiken. Ajax zit nu ook in een andere fase dan drie jaar geleden, toen ik begon. Destijds waren het vooral twaalf of dertien spelers die het moesten doen en de rest kon zich redelijk schikken. Nu moet ik jongens teleurstellen die jaren wel hebben gespeeld”, geeft Ten Hag te kennen. “Natuurlijk is Nicolás Tagliafico teleurgesteld, maar hij gaat daar voortreffelijk mee om. Hij vraagt me zelfs: 'Hoe kan ik het team helpen?”

Tagliafico was tot de start van dit seizoen over het algemeen basisspeler bij Ajax. Deze jaargang moet de 29-jarige Argentijn het echter stellen met een reserverol, daar hij pas vier keer aan de aftrap verscheen. “Met zo'n speler praat je ook in de trant van dat het wellicht verstandiger is om in de zomer te vertrekken en dat de club dan wellicht meedenkt. Wat dat betreft is het heel goed dat we overwinteren in de Champions League. Dat geeft energie aan een ploeg. Toen dat de voorbije jaren niet lukte, moest ik er harder aan trekken.”

Ten Hag noemt het passeren van basisspelers in de Europese top ‘heel normale processen’. “Ook als een elftal goed functioneert, moet je nog beter willen worden. Dat besef moeten wij hebben. We willen de Europese top ergeren en dat kan niet met school boys”, zegt Ten Hag. Het is de reden waarom Ajax zich volgens de trainer iedere transferperiode wil verbeteren. “Je onderzoekt dingen en als er mogelijkheden zijn, ga je aanvallen. Ik ben tevreden met deze selectie en ik ben blij als we hiermee de tweede seizoenshelft gaan spelen. Natuurlijk kijken we verder, maar het moet geen aanvulling, maar een echte versterking zijn.”