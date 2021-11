Voetbalpraat verbijsterd: ‘Hij zei dat zijn ploeg 6de kon worden in Eredivisie'

Dinsdag, 30 november 2021 om 23:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Bij Voetbalpraat is dinsdagavond met verbijstering gekeken naar de documentaire die ESPN vlak daarvoor uitzond over PEC Zwolle. Daarin was te zien dat Art Langeler, die inmiddels ontslag heeft genomen als trainer van de club, in mei tegen zijn spelersgroep zei dat de zesde plek in de Eredivisie mogelijk haalbaar zou zijn. "Het was toch verbijsterend?", luidt de reactie van journalist Martijn Krabbendam.

In de documentaire De Zwolse Zomer wordt PEC tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen gevolgd. Te zien is hoe Langeler, die op dat moment net is aangesteld als nieuwe coach, zijn spelersgroep voor het eerst toespreekt. "Ik denk dat wij een selectie moeten hebben die niet moet bestaan uit dertig spelers die gelijkwaardig zijn", aldus Langeler. "Onze selectie moet eigenlijk bestaan uit een speler of twaalf tot veertien, die alle veertien in de subtop van de Eredivisie kunnen spelen. Als die veertien allemaal fit blijven, niet geschorst, niks aan de hand, dan worden we ook daadwerkelijk zesde. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want je hebt schorsingen, blessures en er gebeuren andere dingen."

Art Langeler spreekt de selectie van PEC Zwolle toe in De Zwolse Zomer.

In Voetbalpraat, dat meteen daarna werd uitgezonden op ESPN, wordt teruggeblikt op de docu. "Ik kan me voorstellen dat het voor fans leuk is om een kijkje achter de schermen te krijgen, met die transfers, en hoe ze dan aan het bellen zijn", aldus oud-middenvelder Kees Kwakman. "Maar wat me het meest verbijsterde was dat Art Langeler die groep toesprak en zei dat ze misschien wel zesde konden eindigen, als er twaalf tot veertien spelers fit zouden blijven. Hij zei wel dat dat 'natuurlijk niet gebeurt', maar hij kon er dus twaalf tot veertien in deze selectie vinden, waarmee hij denkt de top zes te kunnen halen. Nou, dan overschat je je groep volledig!"

Het seizoen verloopt dramatisch voor PEC en op 16 november nam Langeler ontslag bij de club. "De documentaire was de aankondiging van een totale mislukking, vanaf het eerste moment", aldus Krabbendam. "Je ziet daar een trainer met zijn handen in zijn zakken staan, een beetje stoer te doen. Je ziet een technisch manager (Mike Willems, red.) die niet op zijn taak berekend is. Je ziet allerlei jonge spelers die allemaal gekke spelletjes moeten doen. Keezen, nou, dat was een hit!", doelt hij sarcastisch op het Oud-Hollands bordspel dat de PEC-spelers deden in de docu.

Mario Been is kritisch op het beleid van Willems bij PEC. "Mike Willems gaf zijn transferwindow een zeven", memoreert Mario Been. "Maar als je spelers haalt die nooit ergens een goal gemaakt hebben, dan kun je al op je vingers natellen dat het een heel zwaar jaar wordt. En dat is wat je nu ziet." Zwolle staat met slechts vijf punten uit veertien duels stijf onderaan in de Eredivisie en maakte pas zeven doelpunten.