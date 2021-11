Jeugdspeler van Feyenoord maakt zich niet druk om zijn bekende achternaam

Jaden Slory timmert aan de weg in de weg in de jeugdopleiding van Feyenoord. De zestienjarige rechtsbuiten komt uit voor Feyenoord Onder 18 en speelde bovendien voor meerdere vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje. Zijn achternaam en positie op het veld roepen meteen herinneringen op aan zijn vader Andwelé, maar Jaden en zijn trainer Melvin Boel houden zich niet te veel bezig met de bekende achternaam van de jongeling.

In een interview met RTV Rijnmond vertelt Boel dat er 'uiteraard een beetje druk' bij komt kijken als 'de zoon van'. "Maar Andwelé is niet altijd bij de wedstrijden, om zo de druk er niet op te leggen. En hij laat Jaden vooral zijn eigen ding doen", maakt de trainer van Feyenoord Onder 18 duidelijk. "Het voetbal was in de tijd van Andwelé ook anders, er worden andere dingen gevraagd. Ik denk juist dat het een enorme kwaliteit van een vader is die een zoon daarin soms loslaat. De druk op spelers is soms al hoog genoeg."

Andwelé, die tussen 2007 en 2010 voor Feyenoord speelde, doet dat ook daadwerkelijk, vertelt Jaden zelf. "Hij zegt eigenlijk alleen 'veel plezier, gewoon je ding doen'. Voor de rest bemoeit hij zich er niet veel mee. Alleen op een positieve manier", verzekert de rechtsbuiten. "Ik houd me ook helemaal niet met m'n achternaam bezig, ik probeer mijn eigen naam te maken. Hopelijk mag ik snel een keer naar De Kuip. Gewoon meetrainen, laten zien dat ik er ben."

Jaden ondertekende in juni van dit jaar zijn eerste profcontract bij Feyenoord. Hij ligt daardoor tot medio 2024 vast. Technisch directeur Frank Arnesen zei destijds dat het aan Jaden was om te laten zien 'hoe graag hij wil slagen als profvoetballer'. "Het begint bij het hebben van talent en dat heeft Jaden vanzelfsprekend in overvloed. Maar de voetballers die echt doorbreken doen dat dankzij hun tomeloze inzet. Elke dag het beste uit jezelf halen: dat is het devies."