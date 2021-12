‘Mijn droom is om in het eerste van PSV te spelen, maar ik ben ook reëel’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Dennis Vos, sinds dit seizoen de aanvoerder van Jong PSV.

Door Chris Meijer

Het verlengstuk van trainer Ruud van Nistelrooij. “Mooi gezegd”, reageert Dennis Vos met een glimlach op die titel. Van Nistelrooij nam afgelopen zomer het stokje van Peter Uneken over als trainer van Jong PSV en sindsdien draagt Vos de aanvoerdersband bij de Eindhovense beloften. De twee werkten eerder al twee jaar samen bij het hoogste jeugdelftal van PSV. “De naam zelf is groot. Natuurlijk hebben we respect voor hem, alleen je hebt dat niet door tijdens wedstrijden of trainingen. Hij is heel normaal en gewoon als je met hem praat. Mijn band met de trainer is goed, dat geeft veel vertrouwen. We kenden elkaar natuurlijk al en we hebben in het verleden goed samengewerkt, maar voorafgaand aan het seizoen zei hij dat iedereen zich nog moest bewijzen. Ik denk dat hij me de band heeft gegeven door mijn spel, hoeveel energie ik erin steek en hoe ik me heb bewezen. Het is niet zo dat hij heeft gezegd: ‘We kunnen het goed vinden, pak jij die band maar’.”

“Ik denk dat het vrij natuurlijk is gegaan”, zegt Vos - die al op zijn negende door PSV werd weggehaald bij de amateurs van RKSV Nuenen - over het aanvoerderschap. De negentienjarige centrumverdediger annex linksback pendelde vorig seizoen tot maart nog op en neer tussen de basiself en de reservebank bij Jong PSV. In de laatste negen wedstrijden van het seizoen was hij wel basisspeler en droeg hij reeds twee keer de aanvoerdersband. “Toen waren er een hoop coronagevallen, ik weet niet of dat telt”, lacht hij. De lijn van het einde van vorig seizoen heeft hij weten door te trekken, want in deze jaargang is hij voorlopig onbetwist basisspeler. Los van de twee wedstrijden die hij wegens ziekte aan zich voorbij moest laten gaan (‘flink balen. Ik was behoorlijk ziek, dus ik kon aan niet veel anders denken dan beter worden. Het was wel zuur dat de flow eruit ging’) miste hij dit seizoen pas vier minuten.

Het grote verschil tussen dit en vorig seizoen? Zijn eerste jaar in de Keuken Kampioen Divisie heeft hem in zijn eigen woorden ‘rijper’ gemaakt. “Ik denk dat deze competitie top is voor ons, dat we op deze leeftijd al wekelijks tegen dit soort teams mogen spelen. Dat is goed voor onze ontwikkeling. Het heeft me sowieso een andere speler gemaakt. De Keuken Kampioen Divisie is een paar stapjes hoger dan het jeugdvoetbal: qua volwassenheid, tactiek, fysiek, slimheid. Soms moet je er drie wedstrijden in een week staan. Dat kan ik nu wel, maar vorig jaar was dat minder makkelijk.” Kleine stapjes, zo noemt Vos het zelf. “Ik hoef niet per se grote stappen te maken. Het liefst wel, maar ik doe het stap voor stap. Dit seizoen is alles wat sneller gegaan dan vorig jaar, daar ben ik alleen maar blij mee.”

Vorig seizoen kwam Vos tot 22 competitiewedstrijden en 2 doelpunten - waaronder deze tegen De Graafschap - voor Jong PSV.

“Ik merk dat er dit seizoen een stabiele lijn is en dat het met mezelf steeds beter ging. Ik ben tot nu toe tevreden over dit seizoen, al wil ik natuurlijk wel grote stappen zetten. In wedstrijden wil ik soms nog iets belangrijker zijn en mijn stempel drukken, in bepaalde opzichten nóg meer het team helpen. Ik krijg vanuit deze staf veel vertrouwen en dat betaalt zich wel uit”, zo analyseert Vos zijn seizoen tot nu toe. Voor de start daarvan was zijn doel eigenlijk vooral uitgroeien tot basisspeler. Nu het seizoen bijna halverwege is, heeft hij naast een basisplaats ook de aanvoerdersband gekregen. “Het was geen doelstelling om de band te dragen. Maar vanuit mijn mondigheid en hoe ik iedereen probeer neer te zetten, is dat vrij natuurlijk gegaan. Er verandert voor mij eigenlijk helemaal niets met de band. Het is misschien ook een beloning geweest voor de hoeveelheid werk die ik erin gestopt heb.”

Wat Vos in deze rol helpt, is het feit dat hij momenteel vaker als centrumverdediger speelt. “Daar voel ik me wel comfortabel. Linksback is voor mij ook een hoofdpositie, maar ik heb wel een goede reeks neergezet in het centrum. Het belangrijkste is dat ik speel, of dat nu in het centrum of als linksback is. Maar als ik centraal speel, heb ik voor mijn gevoel iets meer over om het team te helpen. Je kunt de ruimtes bepalen, hoe hoog we gaan staan. Ik heb dan meer een centrale rol.” Vos beaamt dat hij als linksback niet echt te vergelijken is met Philipp Max, die deze positie in het eerste elftal van PSV bekleedt. “Met mijn kwaliteiten voelt het centrum iets vloeiender, als linksback ben ik iets meer verdedigend. Ik houd er wel van om achter de bal te spelen.”

Vos duelleert met Nick Venema tijdens het duel tussen Jong FC Utrecht en Jong PSV (2-1).

Als aanvoerder en basisspeler van Jong PSV lijkt de hoofdmacht nu de volgende logische stap te vormen. “Zo zwart-wit is het helaas niet”, antwoordt Vos bescheiden op die suggestie. “Ik ken mijn rol hier, ik ben tevreden dat ik alles mag spelen en een belangrijke rol bij Jong PSV heb. Mijn voornaamste doel is om die rol te behouden en mezelf nog verder te ontwikkelen. Misschien kan ik de volgende stap hier zetten, misschien ergens anders. Ik voel me nu heel fijn hier en dat wil ik dit seizoen vasthouden.” Hij trainde al wel enkele keren mee met het eerste van PSV. “Het is een andere omgeving, een hoger niveau met andere trainers. Het is goed daar af en toe aan te ruiken, dat beviel goed. Je kijkt hoe de verdedigers daar trainen, hoe zij bepaalde dingen oplossen. Dat is wel mooi om te zien.”

“Je ontwikkelt je wekelijks, je maakt stappen. Daardoor kom je steeds dichter bij het eerste. Wanneer je die stap gaat maken, verschilt per speler. Dat is afwachten en kijken hoe je je verder ontwikkelt”, zegt Vos filosofisch. Zijn doel voor dit seizoen is vrij simpel: zoveel mogelijk wedstrijden spelen en belangrijk zijn voor Jong PSV. En eigenlijk vooral fit blijven, zodat hij de wedstrijd kán spelen. Verder dan dit kijkt Vos vooralsnog niet. “Mijn focus ligt nog helemaal op PSV, ik ben niet bezig met andere dingen. Mijn droom is om in het eerste van PSV te spelen, maar ik ben ook reëel. Ik heb nu nog mijn plekje bij Jong PSV en moet me hier ontwikkelen, om uiteindelijk de stap naar het eerste te maken.”

Naam: Dennis Vos

Geboortedatum: 28 november 2001

Club: (Jong) PSV

Positie: centrumverdediger annex linksback

Sterke punten: leiderschap, tackle, inzicht