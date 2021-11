Go Ahead Eagles blijft meedraaien in linkerrijtje na zege in Tilburg

Zaterdag, 27 november 2021 om 23:07 • Dominic Mostert

Go Ahead Eagles heeft de uitwedstrijd tegen Willem II omgezet in een overwinning. De ploeg van Kees van Wonderen won met 0-1 en neemt daardoor de achtste plek in de Eredivisie in. Willem II leed de vierde nederlaag op rij en staat tiende. Boyd Lucassen werd de matchwinner en bezorgde Go Ahead een nieuw hoofdstuk van de goede seizoensstart.

Willem II, op zoek naar de eerste zege sinds 25 september (2-1 tegen PSV), begon brutaal aan de wedstrijd. De Tilburgers zochten de aanval en waren dicht bij een doelpunt via Mats Köhlert, die na voorbereidend werk van Derrick Köhn net naast kopte. De twee spelers hadden duidelijk chemie en vonden elkaar makkelijk op het veld. Het grootste gevaar kwam na achttien minuten van Köhn zelf, die met een venijnige uithaal de lat trof.

In het laatste kwartier van de eerste helft bood Go Ahead beter weerstand. Doelpunten vielen er niet in de eerste helft, maar kort na de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong. Luuk Brouwers kopte de bal richting Martijn Berden, die ploeggenoot Lucassen bereikte. Vanuit een relatief lastige hoek rekende de opgestoomde rechtsback met een diagonaal schot aan voor zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

In het restant van de wedstrijd zocht Willem II naar de gelijkmaker, maar de thuisploeg kreeg Go Ahead niet echt aan het wankelen. Kwasi Okyere Wriedt kopte van dichtbij hoog over; er was wel sprake van eens slotoffensief, maar niet van grote kansen. In de blessuretijd maakte Cuco Martina zijn opwachting bij Go Ahead. De 32-jarige verdediger was de afgelopen twee weken op proef bij Go Ahead en tekende vrijdag een eenjarig contract. Hij was clubloos sinds zijn contract bij Everton afliep in de zomer van 2020.