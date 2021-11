Bosz dankt supertalent voor prachtgoal; Fenerbahçe blijft gefrustreerd achter

Donderdag, 25 november 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Olympique Lyon heeft donderdagavond zijn zegereeks in de Europa League een vervolg gegeven. De ploeg van Peter Bosz won ook de vijfde groepswedstrijd, hetgeen vooral te danken was aan Ryan Cherki. Het toptalent pijnigde Bröndby met twee doelpunten, waarvan de laatste van grote schoonheid was: 1-3. In een andere groep werd Fenerbahçe uitgeschakeld door een late nederlaag bij Olympiacos (1-0). De Turken eindigen derde in Groep D en moeten na de winter verder in de Conference League.

Bröndby FF - Olympique Lyon 1-3

Lyon was bij aanvang al zeker van de koppositie, reden genoeg voor Bosz om een B-elftal het veld in te sturen: alleen doelman Anthony Lopes bleef staan, de overige tien namen waren anders dan zondag tegen Olympique Marseille. Er waren weinig kansen te noteren in de eerste helft. Bröndby-middenvelder Mathias Greve zag een intikker op het laatste moment weggegleden worden door Malo Gusto. Aan de overzijde raakte Tino Kadewere de bal verkeerd na een fraaie een-twee met Mousa Dembélé, waardoor die net naast dwarrelde.

Zes minuten na rust greep Bröndby de leiding, toen een lage voorzet van Simon Hedlund werd binnengetikt door Mikael Uhre: 1-0. De Denen hielpen Lyon zes minuten later echter terug in de wedstrijd, op het moment dat Blas Riveros veel te veel tijd nam bij het opruimen van de bal. Ryan Cherki kwam ertussen en rondde van dichtbij af: 1-1. Het supertalent van Lyon zorgde even later ook voor de voorsprong met een schitterende dribbel, waarbij hij zijn directe tegenstander achter zijn standbeen uitkapte: 1-2. De beslissing viel een kwartier voor tijd dankzij Islam Slimani, die raak kopte na een voorzet van Lucas Paquetá: 1-3.

Olympiacos - Fenerbahçe 1-0

De verschillen in Groep D waren voorafgaand klein en dat was ook aan de wedstrijd af te zien, want er waren kansen over en weer. Eerst raakte Irfan Can Kahveci namens Fenerbahçe de paal met een laag schot van afstand, terwijl ploeggenoot Mergim Berisha daarna rakelings naast volleerde. Aan de overzijde ramde Kenny Lala de bal vanbinnen het strafschopgebied nét over het doel. Na rust waren de kansen minder groot. Fener-middenvelder Hakan Mert Yandas probeerde het met een mislukt schot uit de stuit, terwijl Lala aan de overzijde het zijnet trof. De beslissing viel in de laatste minuut, toen een lage voorzet van Oleg Reabciuk werd binnengeschoten door Tiquinho Soares: 1-0. De ontlading bij de Grieken, die zich daarmee plaatsten voor de volgende ronde, was als vanzelfsprekend enorm. Ferdi Kadioglu viel overigens twaalf minuten voor tijd in bij Fenerbahçe.