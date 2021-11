Naam en foto van Derksen genoemd in brieven van huurmoordenaar

Dinsdag, 23 november 2021 om 17:47

Johan Derksen wordt niet meer beveiligd. De bekende voetbalanalist maakte vier maanden geleden bekend persoonlijke beveiliging te hebben vanwege een 'bedreigingszaakje', maar schrijft dinsdag in een column voor TKKR dat er sprake was van 'loos alarm'. Talpa-baas John de Mol had in de zomer beveiliging geregeld voor Derksen, die door het Openbaar Ministerie op de hoogte was gesteld van een potentieel dreigende situatie.

"Een tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar stuurde vanuit de gevangenis mails naar zijn vriendin en daarin werd mijn naam genoemd. En hij stuurde ook nog een foto van mij mee", schrijft Derksen over de boodschap die hij van het Openbaar Ministerie kreeg. Het is niet duidelijk waarom de naam en foto van Derksen voorkwamen in de brieven. "Het waren vreemde teksten, in geheimtaal, want de veroordeelden weten dat de politie meeleest, maar mijn naam werd inderdaad genoemd en er circuleerden foto’s van mij, die gemaakt waren bij een signeersessie van mijn boek."

Het Openbaar Ministerie wilde, kort na de moord op Peter R. de Vries, geen enkel risico nemen. De broer van de vriendin van de afzender was de 'rechterhand' van een 'beruchte crimineel', wat de alarmbellen verder deed luiden. "Het had volgens de heren geen zin me terug te trekken van de televisie, want wanneer er in de onderwereld een 'bestelling' is gedaan, wordt dat nooit geannuleerd", legt Derksen uit. De opiniemaker kreeg geen beveiliging via het OM, daar de bedreiging 'werkgelieerd' was, waardoor De Mol een beveiliger regelde. Die noemt Derksen gekscherend '007'. "Onder mijn auto werd een apparaat geplaatst, waardoor 007 op zijn telefoon kon zien waar ik uithing."

"Onderweg naar de studio moest ik van auto wisselen, ik heb alle middenklassers van binnen gezien en uiteindelijk nam ik, achter een benzinestation, plaats in een oude bestelbus, als de ultieme camouflage. Een Talpa-ster in een bestelbus, dat was nog nooit vertoond. Plotseling mocht er plank gas gereden worden, bekeuringen telden niet meer, bij files namen we de vluchtstrook, omdat 007 geen schietschijf wilde zijn. De politie patrouilleerde iedere avond rond mijn huis, want de onderwereld post voor een aanslag." Derksen kreeg bovendien een 'paniekknop', die hij eens op tv liet zien. "Indrukken bij gevaar en de politie zou even later binnenstormen. Ik heb die knop twee maanden moeten verstoppen voor René van der Gijp, die er graag op wilde drukken, omdat hij het leuke televisie vond."