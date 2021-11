Melayro Bogarde wees Ajax af: ‘Ik heb het eigenlijk niet overwogen’

Vrijdag, 19 november 2021 om 11:50 • Yanick Vos

Melayro Bogarde heeft de interesse van Ajax afgewimpeld. Het negentienjarige talent van TSG Hoffenheim bevestigt in gesprek met Voetbal International dat de Amsterdammers belangstelling voor hem hebben getoond. Naar eigen zeggen heeft het neefje van oud-international Winston Bogarde een overstap naar Ajax niet eens overwogen.

Afgelopen zomer meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat Ajax en meerdere clubs uit de Premier League Bogarde hadden benaderd, terwijl ook geruchten de ronde deden over interesse van Barcelona en VfL Wolfsburg. “Het klopt dat die interesse er was, zoals er ook andere clubs waren”, aldus Bogarde. “Ik heb het eigenlijk niet overwogen, omdat ik bij Hoffenheim wilde blijven en dit seizoen mijn ontwikkeling daar wilde voortzetten.” Eind juni tekende Bogarde een nieuw driejarig contract bij de Bundesliga-club.

Bogarde speelde negen jaar lang in de jeugdopleiding van Feyenoord, voordat hij op zijn zestiende overstapte naar Hoffenheim. Destijds hadden ook Manchester City, Arsenal en Chelsea serieuze belangstelling. Het sportieve plan van Hoffenheim sprak hem meer aan. "Ik wilde niet worden uitgeleend, dat zou bij de Engelse clubs vast zijn gebeurd. Ik wilde groot worden bij Hoffenheim", zei Bogarde daar zelf over. Onder trainer Alfred Schreuder maakte de jongeling in mei 2020 zijn officiële debuut. Met zijn 18 jaar en 2 dagen werd Bogarde de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga.

De Nederlands jeugdinternational kwam vorig seizoen negen keer in actie in de Bundesliga. Zeven keer maakte hij als invaller zijn opwachting; tweemaal had Bogarde een basisplek. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut in de Duitse topcompetitie. “Toen ik afgelopen zomer mijn contract verlengde, zei de technisch directeur dat veel ervaren spelers zouden vertrekken. Maar dat is mede door corona niet gebeurd”, zegt hij tegen het weekblad. “Momenteel loopt het niet echt lekker bij het eerste elftal en dus valt de trainer terug op oudere spelers. Ik speel mijn wedstrijden nu in het tweede.”