CONMEBOL schorst arbiters na optreden tijdens Argentinië - Brazilië

Donderdag, 18 november 2021

De Uruguayaanse scheidsrechters Andrés Cunha en Esteban Vega zijn door de CONMEBOL geschorst. Zij krijgen voorlopig geen wedstrijden toegewezen naar aanleiding van hun optreden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Brazilië (0-0). De scheidsrechter en videoscheidsrechter hebben ‘ernstige fouten’ gemaakt.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond maakt niet bekend om welke fouten het gaat. De arbitrage baarde opzien door na ruim een halfuur spelen Argentijns international Nicolás Otamendi niet te straffen voor een elleboogstoot in het gelaat van de Braziliaanse buitenspeler Raphinha. Cunha deelde geen kaart uit en ook de VAR greep niet in. Bondscoach Tite vond het onbegrijpelijk dat de actie van Otamendi onbestraft bleef.

Toch nog een ??????????????????! ?? Niet voor Nicolás Otamendi, maar voor scheidsrechter Andrés Cunha en zijn VAR ?? De Uruguayaanse arbiters zijn voor onbepaalde tijd geschorst wegens 'ernstige fouten' tijdens Argentinië-Brazilië. Terecht? ???? / ????#ZiggoSport #WCQ #ARGBRA pic.twitter.com/5x9wlGPKzG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 18, 2021

“Het is onmogelijk om die elleboogstoot niet te zien. Of het van grote invloed was geweest op de wedstrijd? Dat durf ik niet te zeggen”, zei Tite na afloop tijdens de persconferentie. “Een VAR op het hoogste niveau kan niet zo te werk gaan. Onbegrijpelijk”, foeterde de bondscoach. Raphinha, buitenspeler van Leeds United, liep bij de actie een bebloed gezicht op, maar kon de wedstrijd desondanks voortzetten.