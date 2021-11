FC Twente en algemeen directeur na 4,5 maand alweer uit elkaar

Jan-Willem Brüggenwirth is niet langer de algemeen directeur van FC Twente, zo maakt de club uit Enschede donderdagochtend bekend. Dat is opmerkelijk, daar de directeur 4,5 maand geleden pas werd aangesteld door de club uit Enschede. Volgens het regionale dagblad is er 'geen sprake van een match', waardoor Brüggenwirth per direct vertrekt bij de huidige nummer zes van de Eredivisie.

Brüggenwirth werd op 1 juli van dit jaar aangesteld als opvolger van Paul van der Kraan. Vanaf 1 september stond de algemeen directeur op eigen voeten, maar lang heeft dat dus niet geduurd. Bij de aanstelling van Brüggenwirth werd al bekend dat FC Twente iemand in huis had gehaald zonder ervaring in de voetballerij en het leiden van een grote club. "We hebben samen geconcludeerd dat er geen juiste match is, en die moet er natuurlijk wel zijn. Daarom hebben we van weerskanten de beslissing genomen niet met elkaar door te gaan. We willen Jan Willem bedanken voor zijn inzet voor FC Twente en wensen hem alle goeds in het vervolg van zijn loopbaan", aldus Dennis Schipper, voorzitter van de raad van commissarissen.

"We zijn samen tot conclusie gekomen om een punt te zetten achter de samenwerking", bevestigt Brüggenwirth in een reactie op de website van de club. "Bij de ambities van FC Twente passen andere specialisten. Ik ben er trots op, weliswaar kort, deel uitgemaakt te hebben van deze mooie club en wens iedereen veel succes." De keuze voor Brüggenwirth was in eerste instantie al opmerkelijk te noemen, daar FC Twente in de vacatureadvertentie liet opnemen dat een bepaalde affiniteit met topsport en de regio een pre was. Dat was in het geval van Brüggenwirth, die werkte bij internationale reclamebureaus en Radio538 op de kaart had gezet, niet het geval.

Volgens Brüggenwirth zat hij er niet om spelers op hun kwaliteiten te beoordelen. "Daarvoor hebben we andere mensen in huis", zei hij bij zijn aanstelling. "Die kunnen dat bekijken en beslissen daar over. Toen Lex Harding mij ooit benaderde om Radio538 op te gaan zetten, wist ik ook niets van radio maken. Maar ik ben leergierig en samen zijn we erin geslaagd om er het grootste radiostation van Nederland van te maken. Al besef ik ook dat het daar net als bij het voetbal niet om de mensen op de achtergrond gaat, maar om de artiesten: de dj’s en de spelers op het veld. Mijn grootste link met het voetbal is het afsluiten van het contract van 538 met het Nederlands elftal."