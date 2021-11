Junioren ‘breken’ in Zutphen wereldrecord van langste penaltyserie ooit

Zaterdag, 13 november 2021 • Jeroen van Poppel

De junioren van FC Zutphen Onder 17 en Sparta Enschede Onder 17 hebben zaterdag mogelijk de langste strafschoppenserie ooit gehouden. Er waren liefst 66 penalty's voor nodig om na de 2-2 eindstand een winnaar te bepalen in het bekerduel. De strafschoppenserie is daarmee veel langer dan ooit in een professionele voetbalwedstrijd is voorgekomen.

Hoewel de amateurwedstrijd uiteraard niet meetelt voor het record, was de penaltyserie hoogst opzienbarend, zo zag ook Sparta Enschede-trainer Geerco Holtkamp. "De serie duurde zo’n beetje net zo lang als de gehele tweede helft", lachte de coach tegenover TC Tubantia. "Bijna alle spelers hebben in totaal drie strafschoppen genomen", voegde zijn assistent Peter Schulte toe.

Dat FC Zutphen JO17-1 vandaag via een historisch lange penaltyreeks won van @cvvSparta was in Zutphen en Enschede al wel bekend. Dankzij @voetbalzonenl heeft de prestatie inmiddels ook nationale aandacht. Hier de beslissende ‘pingel’ in beeld ?? pic.twitter.com/UmJ9sMxhjh — FC Zutphen (@fc_zutphen) November 13, 2021

In de reguliere serie van vijf penalty's miste zowel Zutphen als Sparta Enschede één keer. Daarna begon een bloedstollende strijd, waarbij pas de 65e strafschop een fatale misser bleek voor Sparta. Omdat Zutphen de daaropvolgende penalty benutte, ging de thuisploeg er met de winst vandoor. "Wij waren constant als eerste aan de beurt en telkens als wij misten, ging het bij hun ook mis", vertelde Holtkamp. "Op een gegeven momenten stonden we ook gewoon naast de begeleiders van Zutphen, want na een tijdje verdwijnt de spanning."

Het officiële record van langste strafschoppenserie ooit in een profwedstrijd stamt uit 2005. Toen hadden KK Palace en The Civics liefst 48 pogingen vanaf elf meter nodig om een winnaar te bepalen in een Namibische bekerwedstrijd. Daarna komen de Griekse bekerfinale uit 2009 tussen Olympiacos en AEK Athene (34 genomen strafschoppen) en een wedstrijd in de EFL Cup tussen Liverpool en Middlesbrough uit 2014 (30 penalty's).