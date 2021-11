FC Eindhoven haalt uit dankzij assistkoning: 7 assists in 196 minuten (!)

Zaterdag, 13 november 2021 om 17:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:11

FC Eindhoven is naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie gestegen. Het team van trainer Rob Penders was zaterdag in de voorlopig laatste wedstrijd in het betaald voetbal mét publiek met 5-1 te sterk voor hekkensluiter FC Dordrecht, dat in de rust al de vier tegendoelpunten om de oren had gekregen. De nummer laatst slaagde erin om de schade na de hervatting te beperken. Joey Sleegers was met drie assists opnieuw de uitblinker aan de kant van FC Eindhoven.

Sleegers opende na veertien minuten spelen al de score in Eindhoven en had vervolgens ook een aandeel in de drie volgende doelpunten van de thuisploeg. Jort van der Sande kreeg de bal van Sleegers, poortte zijn tegenstander en schoof de bal prima voorbij doelman Liam Bossin: 2-0. Zeven minuten voor de pauze kopte Mawouna Amevor een voorzet van Sleegers binnen en na een snelle aanval via Sleegers tikte Van der Sande bij de tweede paal zijn tweede en Eindhovens vierde treffer binnen: 4-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sleegers is met tot dusver acht assists de absolute assistkoning van de Keuken Kampioen Divisie. Opvallend is dat hij in zijn laatste 196 minuten in de competitie bij liefst negen doelpunten betrokken is geweest. Hij was in de 3-4 zege bij Excelsior goed voor een treffer en een assist, vanaf de extra tijd van de eerste helft. Hij deed 64 minuten mee in de 0-6 overwinning op Jong FC Utrecht, waarin hij ook al goed was voor drie assists. Daar kwamen zaterdag in 87 minuten tijd dus een doelpunt en nog eens drie assists bij.

Na rust deed FC Dordrecht via Jacky Donkor iets terug. Van dichtbij tikte Cas Faber in de slotminuten een voorzet van Jasper Dahlhaus binnen en daarmee bepaalde hij de eindstand: 5-1. Enkele minuten eerder was Sleegers naar de kant gehaald. Het was het laatste duel voor de nieuwe gedeeltelijke lockdown. De KNVB had in samenspraak met de clubs het aanvangstijdstip een half uur vervroegd. Daarmee werd het publiek tegemoet gekomen gezien de nieuwe coronamaatregelen, die vanaf 18.00 uur zaterdag toeschouwers bij sportwedstrijden verbieden. Er waren 2.038 toeschouwers aanwezig.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 Excelsior 14 9 1 4 14 28 3 FC Eindhoven 15 8 2 5 9 26 4 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 5 De Graafschap 14 8 2 4 6 26 6 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 7 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 8 ADO Den Haag 14 8 2 4 9 20 9 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 10 FC Den Bosch 14 6 1 7 -5 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 12 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 13 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 14 MVV Maastricht 13 6 0 7 -16 18 15 VVV-Venlo 14 5 1 8 -5 16 16 Telstar 14 4 4 6 -13 16 17 Helmond Sport 15 4 3 8 -8 15 18 Almere City FC 14 3 3 8 -6 12 19 TOP Oss 15 3 3 9 -10 12 20 FC Dordrecht 15 2 4 9 -14 10