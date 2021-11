Jorginho faalt wéér vanaf elf meter en zorgt voor ultieme climax in Groep C

Vrijdag, 12 november 2021 om 22:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:43

Italië heeft vrijdagavond verzuimd om een belangrijke stap te zetten richting kwalificatie voor het WK in Qatar. De ploeg van trainer Roberto Mancini kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Zwitserland. Jorginho had in de slotminuut de winnende op de schoen, maar faalde net als in de heenwedstrijd vanaf elf meter. Het verschil tussen de nummers één en twee van Groep C blijft daardoor slechts twee doelpunten (!) in het voordeel van de Italianen. Italië gaat dinsdag op bezoek bij Noord-Ierland tijdens de laatste groepswedstrijd, terwijl Zwitserland het in eigen huis opneemt tegen Bulgarije.

Mancini moest het met een flink uitgedunde selectie doen in het Stadio Olympico. Zo ontbraken Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini en Nicolò Zaniolo. Daardoor was er een basisplek voor Nicolò Barella, die op het middenveld werd vergezeld door Jorginho en en Manuel Locatelli. In de punt van de aanval koos Mancini voor Andrea Belotti als vervanger van Immobile. De Zwitserse bondscoach Murat Yakin probeerde de druk voor aanvang van het duel weg te halen bij zijn ploeg, door te stellen dat Zwitserland al verzekerd is van de tweede plek en bijbehorende play-offs.

Die uitspraken leken al vroeg in het duel zijn vruchten af te werpen, toen de Zwitsers na tien minuten spelen brutaal de leiding grepen. Op aangeven van Noah Okafor schoot Silvan Widmer de bal vanaf de rand van het strafschopgebied onberispelijk in de linkerbovenhoek buiten bereik van Gianluigi Donnarumma: 0-1. Italië stelde daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover. Een schot van Barella uit een rebound kon halverwege het eerste bedrijf worden gekeerd door Yann Sommer, die een uitstekende redding in huis had.

De ploeg van Mancini zou wel nog in de eerste helft langszij komen. Tien minuten voor rust liep Giovanni Di Lorenzo tegen een scherp aangesneden vrije trap van Lorenzo Insigne aan om Sommer met het hoofd te kloppen: 1-1. Al vroeg in de tweede helft schreeuwden ze bij Zwitserland om een strafschop, toen een voorzet van Okafor onbedoeld de rechterarm van Bonucci raakte. Scheidsrechter Anthony Taylor, die samen met de VAR lang nodig had om de 1-1 van Di Lorenzo goed te keuren, wuifde ook ditmaal de protesten van de bezoekers weg.

De beste mogelijkheden op een zege waren voor de ploeg van Mancini. Domenico Berardi schoot echter rakelings over, net als Federico Chiesa. Toen het duel vervolgens leek te eindigen in een gelijkspel, kreeg Italië in de slotminuut de uitgelezen mogelijkheid om het verschil in de poule alsnog naar drie punten te tillen. Na een uiterst lichte duw van Ulisses Garcia wees Taylor naar de stip. Jorginho nam plaats achter de bal, maar faalde net als een maand geleden in het heenduel met de Zwitsers. Ditmaal schoot de middenvelder van Chelsea hoog over.