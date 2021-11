Spanje beëindigt WK-droom Van 't Schip en stoot Zweden van troon

Donderdag, 11 november 2021

Spanje heeft donderdag optimaal gebruik gemaakt van het verlies van Zweden in de WK-kwalificatie. De ploeg van Luis Enrique hield het lang spannend, maar zette het Griekenland van John van ’t Schip uiteindelijk opzij met 0-1. Daardoor neemt la Roja de koppositie in Groep B over van Zweden, dat eerder die avond in en tegen Georgië verrassend met 2-0 onderuitging. Griekenland blijft op een derde plek staan en kan zich niet meer kwalificeren. Duitsland, dat zich als eerste Europese land al geplaatst had voor het eindtoernooi, haalde in Groep J uit door met 9-0 van Liechtenstein te winnen.

Griekenland - Spanje 0-1

Spanje had de directe concurrentie zien verliezen en wist wat het te doen stond. In de 17de minuut zette Koke debutant Raúl de Tomás alleen voor doelman Odisseas Vlachodimos, maar de aanvaller kon zijn zenuwen niet bedwingen en liet zich de bal ontfutselen. Vier minuten later dacht Giorgos Masouras juist de Grieken op voorsprong te zetten. De aanvaller van Olympiacos verzond een pass van Thanasis Androutsos succesvol richting rechterbovenhoek, alleen werd teruggefloten voor buitenspel. Pablo Sarabia brak de ban voor de bezoekers. Iñigo Martínez werd in een duel om de bal getorpedeerd door Dimitrios Giannoulis en Sarabia maakte gebruik van het buitenkansje: 0-1.

Vlachodimos hield de schade tot aan de rust beperkt door pogingen van José Gaya en Alvaro Morata te keren; een knal van Rodri ketste af tegen het lichaam van Dimitrios Goutas. Van ’t Schip greep voor de tweede helft in door zijn voltallige aanval te wisselen, onder wie AZ-spits Vangelos Pavlidis. De thuisploeg werkte zich suf, maar wist niks te creëren tot tien minuten voor tijd. Een vrije trap van Konstantinos Tsimikas schampte het hoofd van Giorgios Tzavellas en de bal zeilde ver naast het doel van doelman Unai Simón. Met hangen en wurgen wisten de Spanjaarden de overwinning uiteindelijk over de streep te trekken. Spanje komt zo op zestien punten; een punt meer dan directe achtervolger Zweden.

Duitsland - Liechtenstein 9-0

De gastheer speelde voor spek en bonen en zag hoe Jens Hofer de hekkensluiter van Groep J (met een punt) na zeven minuten al met tien man achterliet. De verdediger van Liechtenstein plantte zijn noppen in het gezicht van Leon Goretzka en mocht gaan douchen van arbiter Ivana Martincic. Ilkay Gündogan schoot de verdiende penalty daarop feilloos achter doelman Benjamin Büchel: 1-0. Daarna ging het rap in de Volkswagen Arena. In twintig minuten schoot Daniel Kaufmann de bal echter zijn eigen doelman, tikte Leroy Sané na een fraaie combinatie door het midden binnen en profiteerde Marco Reus optimaal van loslaten van Büchel. Een monsterzege leek in de maak en de Liechtensteiners mochten blij zijn dat het bij rust ‘nog maar’ 4-0 stond.

De adempauze leek die Mannschaft echter goed te hebben gedaan: vier minuten na de onderbreking schoot Sané de vijfde alweer tegen de touwen. Debutant Lukas Nmecha, die even daarvoor in de ploeg was gekomen voor Jonas Hoffmann, vuurde niet veel later tegen de paal. Net als in de eerste helft nam de thuisploeg even gas terug, tot Thomas Müller in de 75ste minuut besloot toch de 6-0 binnen te koppen. Het zevende doelpunt was fraai. Ridle Baku voelde zich duidelijk thuis in het stadion van zijn club VfL Wolfsburg en krulde prachtig raak in de linkerkruising. In de slotminuten maakte Müller nog zijn tweede door binnen te tikken na een afgeslagen bal en schoot na Kaufmann ook Maximilian Göppel het leer nog in zijn eigen doel voor de 9-0.