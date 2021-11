Ryotaro Araki, het talent dat op het punt staat om geschiedenis te schrijven

Donderdag, 4 november 2021 om 01:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:45

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige aanvallende middenvelder Ryotaro Araki, die de tweede tiener in de geschiedenis van de Japanse J1 League wil worden die minimaal tien competititiedoelpunten in één seizoen weet te maken.

Het Japanse voetbal bloeit altijd op wanneer een zeer uitzonderlijk talent opduikt waar een team omheen kan worden gebouwd. (Oud-)Voetballers als Hidetoshi Nakata en Keisuke Honda zijn voorbeelden uit het verleden, terwijl Takefusa Kubo momenteel de blikvanger van het nationale voetbalelftal is. Ondanks zijn wisselvallige eerste jaren in LaLiga, boden de prestaties van de aanvaller van Real Madrid op de Olympische Spelen van 2020 in eigen land een glimp van wat de twintigjarige Japanner de nationale ploeg in de komende tien jaar te bieden heeft.

De kans bestaat dat Kubo het nationale elftal in de toekomst niet alleen hoeft te dragen. Iemand die namelijk ook wordt gezien als een toekomstige ster van Japan, is de negentienjarige Ryotaro Araki. De aanvallende middenvelder is dit seizoen in de J-League doorgebroken bij Kashima Antlers. De jongeling was in alle competities goed voor elf doelpunten en acht assists. Araki heeft in de J-League nog vijf speeldagen om zijn doelpuntenproductie verder op te voeren.

Met negen doelpunten in de competitie kan het toptalent nog steeds in de voetsporen treden van de voormalig Japans international Shoji Jo. Als Araki erin slaagt om in de resterende competitiewedstrijden nog een keer het net te vinden, dan wordt hij de tweede tiener in de geschiedenis van de J-League die in één seizoen de dubbele cijfers haalt. Jo was in 1994 goed voor 12 doelpunten in 33 wedstrijden. De voormalig profvoetballer was vier jaar later mede verantwoordelijk voor het debuut op een WK van Japan. Bovendien kreeg hij de kans om in het shirt van Real Valladolid in LaLiga te spelen.

Araki hoopt een soortgelijk pad te bewandelen door een ster in de nationale ploeg te worden, terwijl hij actief is in een van de grootste competities van Europa. Waar Kubo in zijn vaderland te boek stond als groeibriljant toen hij op tienjarige leeftijd in de wereldberoemde jeugdopleiding van Barcelona werd opgenomen, probeerde Araki eerst een aantal sporten uit voordat hij uiteindelijk voor voetbal koos. “Ik ben erg blij als ik een doelpunt maak”, gaf de Japanner tegenover Goal als belangrijkste reden op waarom hij voor voetbal koos. Die grote vreugde is nog steeds terug te zien wanneer hij het net weet te vinden.

Araki begon zijn voetbalopleiding in zijn geboortestad Kumamoto. Hij vestigde in 2018 voor het eerst de aandacht op zich toen hij twee keer trefzeker was in de openingswedstrijd van Japan tegen Thailand (5-2 winst) tijdens het Aziatisch kampioenschap Onder 16. De jongeling werd voor zijn goede spel in dit duel uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij speelde uiteindelijk vijf van de zes wedstrijden op het jeugdtoernooi in Maleisië, waar Japan zich ook tot winnaar kroonde. Ruim een jaar later werd Araki opgepikt door Kashima Antlers; een club die hij al vele jaren op de voet volgde.

“Ik begon wedstrijden van Kashima Antlers te bekijken en ik voelde een connectie met Atsuto Uchida”, zei Araki over de Japans international, die zijn profdebuut bij de club maakte toen hij net een paar maanden van de middelbare school af was. “Ik was geïnspireerd en onder de indruk van de manier waarop hij voetbal beoefende.” Araki's eerste seizoen bij Kashima zou Uchida's laatste zijn, want de rechtsback ging in 2020 met voetbalpensioen. De 74-voudig international van Japan keerde terug naar zijn jeugdliefde, nadat hij in Duitsland voor voor zowel Schalke 04 als 1. FC Union Berlin had gespeeld.

GOALLL! Ryotaro Araki scores for Kashima Antlers in the 55th minute! - Kashima Antlers [4] - 1 Yokohama F?Marinos - © J.LEAGUE - All Rights Reserved #JLEAGUE pic.twitter.com/bVl1nWTC1q — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) May 15, 2021

Araki werd tijdens zijn eerste seizoen op profniveau voornamelijk als vleugelspeler gebruikt. Hij scoorde in de J-League 2 keer in 26 wedstrijden, waaronder een gelijkmaker tegen Vissel Kobe in de blessuretijd. Het betekende voor de tiener zijn eerste professionele doelpunt uit zijn carrière. Sinds hij dit kalenderjaar in de as is komen te staan om als tweede spits of als nummer tien te spelen, heeft hij geweldige statistieken kunnen overleggen. De vier doelpunten die hij in de eerste drie wedstrijden van het seizoen maakte, waren een duidelijk signaal dat de tegenstanders plotseling moeite hadden om hem af te stoppen.

“Hij is altijd aanspeelbaar om de bal van zijn teamgenoten te ontvangen en dan zelf een goede pass te geven”, zei Araki's team- en generatiegenoot Yuta Matsumura over het toptalent. “Taro is het hart van het team wanneer hij achter de spits speelt.” Het zelfvertrouwen spat van Araki af. Dat hij dit seizoen als negentienjarige met goals en assists Kashima bij de hand neemt, bewijst dat hij over veel potentie beschikt. Het heeft er alle schijn van dat het Japanse voetbal naast Kubo nog een talent heeft waar het de komende jaren op kan bouwen.