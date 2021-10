Napoli verstevigt koppositie in streekderby met twee rode kaarten

Zondag, 31 oktober 2021 om 20:17 • Laatste update: 20:37

Napoli heeft de Zuid-Italiaanse streekderby met Salernitana zondagavond winnend afgesloten. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won de uitwedstrijd van de rivaal uit Salerno nipt met 0-1 door een doelpunt van Piotr Zielinski. Beide ploegen beëindigden de wedstrijd met tien man. Napoli verstevigt daarmee de koppositie in de Serie A met 31 punten uit 11 wedstrijden. AC Milan staat op de tweede plaats met drie punten minder, maar i Rossoneri hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Salernitana zakt door het verlies naar de negentiende plaats van de ranglijst.

Napoli kwam zondagavond zonder clubtopscorer Victor Osimhen naar Stadio Arechi. De Nigeriaanse spits bleef aan de kant met een blessure, waardoor Hirving Lozano in de punt van de aanval stond. Het tempo in de teleurstellende eerste helft lag vooral laag door de vele spelonderbrekingen door overtredingen aan beide kanten. Napoli was dan wel de bovenliggende partij, maar de ploeg wist nauwelijks echte grote kansen te creëren. Na 37 minuten spelen kreeg André Zambo Anguissa een goede mogelijkheid uit een hoekschop. De middenvelder uit Kameroen volleerde de bal echter hoog over het doel van Salernitana-doelman Vid Belec.

Napoli breekt de muur van Salernitana! ?? Na een scrimmage geeft uiteindelijk middenvelder Piotr Zielinski de doorslag ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaNapoli pic.twitter.com/k9lT8S3ZbF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2021

Napoli-middenvelder Mario Rui kreeg twee minuten later een mogelijkheid uit een hard afstandsschot. De poging van de Portugees vloog echter net naast de rechterhoek van het doel. Een minuut voor rust zag Lozano een schot van afstand over het doel van Delec gaan, na een goede combinatie in de het zestienmetergebied. De tweede helft was niet veel beter dan de eerste helft. Pas na een uur kon Napoli uiteindelijk juichen, toen Zielinski een bal kon inschieten die terugkwam van de lat na een poging van invaller Andrea Petagna met de borst. De Pool schoot de bal in de rebound onder doelman Belec door, die daarbij niet geheel vrijuit leek te gaan.

Een kwartier voor tijd stonden er aan beide kanten nog maar tien spelers op het veld door rode kaarten van Salternitana-verdediger Grigoris Kastanos en Kalidou Koulibaly aan Napolitaanse zijde. Kastanos kreeg rood na een gevaarlijke tackle van achteren op Anguissa en Koulibaly moest het veld verlaten na het neerhalen van de doorgebroken Simeon Nwankwo. De daaropvolgende vrije trap van Franck Ribéry werd vervolgens van de lijn gekopt door Napoli-verdediger Giovanni Di Lorenzo. Salernitana probeerde de gelijkmaker nog te forceren in de slotfase, maar Napoli wist de zege uiteindelijk veilig te stellen.