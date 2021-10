‘Ajax informeert bij Corinthians naar twintigjarige Braziliaan’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 19:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Gabriel Pereira heeft zich in de kijker gespeeld bij Ajax, zo meldt journalist Bruno Andrade in zijn column van het Braziliaanse nieuwsmedium UOL. De rechtsbuiten is in gesprek met zijn huidige werkgever, Corinthians, over een contractverlenging, maar door de ‘hoge eisen’ lopen die onderhandelingen vooralsnog spaak. De twintigjarige Pereira heeft nog een doorlopende verbintenis tot 30 maart 2022.

Al weken probeert Corinthians tot een overeenkomst te komen, zo klinkt het. De club uit de Braziliaanse Série A is echter ‘geschrokken’ van de hoge eisen die de rechtervleugelaanvaller stelt bij de contractonderhandelingen. Zo zou hij een maandsalaris van omgerekend 46.000 euro vragen en wil hij een tekenpremie van circa 2.000.000 euro als hij zijn handtekening zet onder een nieuwe, vierjarige verbintenis.

Volgens Andrade hopen buitenlandse clubs te profiteren van de twijfels die zijn toegeslagen bij Corinthians. In de strijd om de handtekening van Pereira zou de huidige nummer zeven van Brazilië concurrentie krijgen van Eintracht Frankfurt en Ajax. Beide clubs zouden zich al gemeld hebben bij de zaakwaarnemer van de aanvaller. Ook Real Betis en Benfica zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van de linksbenige rechtsbuiten. Aangezien het contract van Pereira al binnen zes maanden verloopt, mag de aanvaller al met andere clubs om tafel gaan.

Tot dusver kwam Pereira dit seizoen in actie in elf competitieduels, waarin hij tweemaal tot scoren kwam en een assist verzorgde. In totaal speelde de rechteraanvaller 23 duels in het shirt van de club waar hij tevens zijn eerste profcontract tekende. Transfermarkt schat zijn waarde op 750.000 euro.