Opnieuw clubovername door multimiljardair op handen in Premier League

Donderdag, 28 oktober 2021 om 19:50 • Laatste update: 20:04

West Ham United staat op het punt van een ingrijpende machtswijziging, zo melden Sky Sports en The Athletic. Daniel Kretinsky, de Tsjechische multimiljardair die onder meer eigenaar is van Sparta Praag, staat op het punt een aandeel van 27 procent in de club over te nemen, met zicht op volledige overname. West Ham, dat woensdagavond titelverdediger Manchester City (0-0 na negentig minuten, 5-3 na strafschoppen) nog wist te elimineren in de EFL Cup, zou daarmee na Newcastle United de tweede Premier League-club in korte tijd worden die van eigenaar wisselt.

De transactie zou al aangekondigd kunnen worden tijdens de thuiswedstrijd van 7 november tegen Liverpool, aldus de Engelse media. Het zou de marktwaarde van the Hammers naar ergens tussen de zeshonderd en zevenhonderd miljoen pond (omgerekend tussen de 708 en 827 miljoen euro) brengen. Kretinsky, die naast Sparta Praag ook al grootaandeelhouder is van de Britse Royal Mail en nationale supermarktketen Sainsbury’s, zou als hij besluit de Londense club te verwerven het roer overnemen van David Gold en David Sullivan, die West Ham in 2010 kochten.

West Ham degradeerde in zijn eerste seizoen na de aanstelling van Gold en Sullivans, maar keerde na een jaar ook weer terug op het hoogste niveau. De club beleefde de laatste jaren een enorme opmars en de huidige ploeg van David Moyes bezet momenteel een vierde plaats in de Premier League. In de Europa League heeft West Ham nog geen punt verloren en ook in de EFL Cup wist het dus hoge ogen te gooien door titelhouder Manchester City al in de vierde ronde uit te schakelen.