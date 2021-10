Ongekende blamage: José Mourinho lijdt 6-1 nederlaag met AS Roma

Donderdag, 21 oktober 2021 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:01

AS Roma heeft donderdagavond de koppositie in Groep C van de Conference League af moeten staan. In het uitduel met FK Bodö/Glimt werd de ploeg van trainer José Mourinho volledig overlopen en droop kansloos met 6-1 af. Nooit eerder incasseerde een team onder leiding van Mourinho zes doelpunten in een wedstrijd. De thuisploeg, die voorafgaand aan het duel op vier punten stond, neemt de eerste plaats in de groep over; AS Roma blijft staan op zes punten uit twee. Rick Karsdorp zat om vooralsnog onduidelijke redenen niet bij de wedstrijdselectie.

Al snel werd duidelijk dat de Noren vol voor de koppositie gingen. Negen minuten was de wedstrijd oud toen spits Erik Botheim de bal van Sondre Brunstad Fet ontving en van dichtbij Roma-doelman Rui Patrício verschalkte. De Romeinen wisten zich geen raad met de stormloop van de thuisploeg en kregen tien minuten later ook de tweede om de oren. Aanvoerder Patrick Berg kon naar hartenlust combineren op de rand van het zestienmetergebied en jaagde de bal richting linkerkruising: 2-0. Even was de beurt aan Roma, dat antwoord gaf via Carles Pérez. Een hoge bal van Amadou Diawara sneed dwars door het Bödo-centrum; de huurling van Barcelona pikte op en schoot bekeken raak.

I Giallorossi kregen echter maar niet genoeg grip op de thuisploeg om de opmars door te kunnen zetten, concludeerde ook Mourinho. De Portugees, die al ruimschoots verbazing wekte op sociale media door met een B-elftal aan te treden, verbruikte maar liefst drie van zijn wissels tijdens de rust: Henrikh Mkhitaryan, Bryan Cristante en Eldor Shomurodov kwamen voor respectievelijk Gonzalo Villar, Ebrima Darboe en Borja Mayoral. Glimt had er echter geen boodschap aan. Na zwak verdedigen van Diawara kreeg Alfons Sampsted de bal bij Botheim, die voor zijn tweede van de avond tekende.

Mourinho was woest en greep direct in door ook de resterende spelerswijzigingen door te voeren; voor onder anderen zondebok Diawara was het einde wedstrijd. Maar wat de oefenmeester van Roma ook probeerde, niets sorteerde effect. Sterker nog: de Noren roken bloed en sloegen niet één, maar liefst drie keer toe. Ola Solbakken, Amahl Pellegrino en wederom Botheim (die daarmee zijn hattrick completeerde) toverden een onwaarschijnlijke score van 6-1 op het scorebord. Het Aspmyra Stadion stond in vuur en vlam en met het schaamrood op de kaken keren de Romeinen terug naar Italië om zich voor te bereiden op het aanstaande competitieduel met Napoli.